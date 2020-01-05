Автобус для астронавтов Airstream Astrovan II возобновит свои непродолжительные рейсы

05.01.2020, 12:04, Разное

Специальный автобус для астронавтов США Airstream Astrovan II возобновит свои непродолжительные рейсы длинной 14,5 километров. В нём можно перевозить до шести членов экипажа в скафандрах.
Первая версия Airstream Astrovan использовалась NASA до 2011 года, пока не свернули программу многоразовых космических челноков. В течение последующих лет для отправки астронавтов использовались модули «Роскосмоса», впрочем и транспортировка экипажа до места запуска ракетоносителя лежала на этой компании. Сейчас же программу многоразового космического транспортировщика решено возобновить и, как следствие, появилась нужда и в специальном автобусе.

Airstream Astrovan II, как и его предшественник, рассчитан на непродолжительные перевозки космонавтов в скафандрах. Шесть пассажиров размещаются лицом к центру салона, что позволяет освободить это пространство для беспрепятственного передвижения. В каждом кресле имеется по 110-вольтовой розетке и USB-порт. Также в салоне размещается экран с возможностью вывести на него любую необходимую информацию.



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