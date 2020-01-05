В Италии в результате наезда на группу немецких туристов авто погибли шесть человек

В Италии на территории курортного города Лутаго, расположенного недалеко от границы с Австрией, в группу туристов из Германии влетел автомобиль. В ДТП пострадали 11 человек, шестеро погибли.

Инцидент случился 5 января около 01:10. 17 туристов после посещения клуба ждали автобус, в этот момент в толпу на огромной скорости врезался автомобиль. Согласно информации итальянских СМИ, водителем оказался 28-летний житель провинции Южный Тироль. У молодого человека в крови выявлен очень высокий уровень алкоголя.

На месте инцидента вели спасательные работы 160 специалистов. Пострадавшим оказывают помощь в больницах Италии, а одного из них вертолетом доставили в Инсбрук (Австрия). Полицейским пока не удалось идентифицировать личность всех погибших, так как не все туристы были знакомы между собой, и у некоторых из них не имелось при себе никаких документов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Министр телекоммуникаций Ирана Мухаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что президент США Дональд Трамп такой же, как ИГИЛ и Гитлер. «Как ИГИЛ, как Гитлер, как Чингисхан! Они все ненавидели культуру. Трамп – это «террорист в костюме», – написал Джахроми в своем Twitter. Он также пообещал, что Трамп вскоре «выучит урок» о том, что «никто не смог […]