В Италии в результате наезда на группу немецких туристов авто погибли шесть человек

В Италии на территории курортного города Лутаго, расположенного недалеко от границы с Австрией, в группу туристов из Германии влетел автомобиль. В ДТП пострадали 11 человек, шестеро погибли.
Инцидент случился 5 января около 01:10. 17 туристов после посещения клуба ждали автобус, в этот момент в толпу на огромной скорости врезался автомобиль. Согласно информации итальянских СМИ, водителем оказался 28-летний житель провинции Южный Тироль. У молодого человека в крови выявлен очень высокий уровень алкоголя.
На месте инцидента вели спасательные работы 160 специалистов. Пострадавшим оказывают помощь в больницах Италии, а одного из них вертолетом доставили в Инсбрук (Австрия). Полицейским пока не удалось идентифицировать личность всех погибших, так как не все туристы были знакомы между собой, и у некоторых из них не имелось при себе никаких документов.
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