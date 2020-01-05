«Если вы смотрите это видео, значит я уже умер». Умер петербургский онколог Андрей Павленко

Хирург-онколог Андрей Павленко из Петербурга, у которого диагностировали рак желудка, умер 5 января. Об этом сообщают «Такие дела» со ссылкой на его жену Анну.

Издание опубликовало видеообращение Павленко, записанное до его смерти.

Павленко диагностировали рак желудка в 2018 году. С начала заболевания он вел блог, в котором рассказывал о своей борьбе с раком. За несколько дней до смерти он опубликовал прощальный пост, в котором призвал людей с онкологическими заболеваниями не сдаваться. «Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — написал Павленко.

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