Во Владивостоке десятки автомобилей рыбаков провалились под лед

В бухте Воевода острова Русский во Владивостоке десятки автомобилей рыбаков частично провалились под лед. Об этом сообщается на сайте краевого управления МЧС.
Глубина в месте, где провалились машины, не превышает двух метров. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС, некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие — по капот, еще у части в воде оказались только колеса.
Часть провалившихся машин пришлось вытаскивать спасателям при помощи тросов, многие выбрались сами.
РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на очевидцев пишет, что автомобили могли провалиться после того, как рыбаки просверлили несколько лунок в месте, где стояли машины.
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