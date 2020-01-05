Во Владивостоке десятки автомобилей рыбаков провалились под лед

В бухте Воевода острова Русский во Владивостоке десятки автомобилей рыбаков частично провалились под лед. Об этом сообщается на сайте краевого управления МЧС.

Глубина в месте, где провалились машины, не превышает двух метров. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС, некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие — по капот, еще у части в воде оказались только колеса.

Часть провалившихся машин пришлось вытаскивать спасателям при помощи тросов, многие выбрались сами.

РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на очевидцев пишет, что автомобили могли провалиться после того, как рыбаки просверлили несколько лунок в месте, где стояли машины.

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Публикация от МЧС Приморский край (@mchs_vdk) 4 Янв 2020 в 7:32 PST

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