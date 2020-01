Тегеран заявил о начале конца «зловещего присутствия» США в Западной Азии

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ответ на высказывание госсекретаря США Майка Помпео о танцующих от радости после убийства иранского генерала Касема Сулеймани жителях Ирака.

«24 часа назад высокомерный клоун, маскирующийся под дипломата (Майк Помпео – прим. ВЗГЛЯД), заявил, что люди в иракских городах танцуют [от радости]. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер предложили ему свой ответ», – написал Зариф в Twitter.

24 hrs ago, an arrogant clown— masquerading as a diplomat— claimed people were dancing in the cities of Iraq.

Today, hundreds of thousands of our proud Iraqi brothers and sisters offered him their response across their soil.

End of US malign presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/eTDRyLN11c

— Javad Zarif (@JZarif) 4 января 2020 г.

К посту он прикрепил фотографии, на которых запечатлены тысячи жителей Ирака с портретами Сулеймани.

«Конец зловещего присутствия США в Западной Азии начался», – заключил глава МИД Ирана.

Ранее Майк Помпео в своем Twitter опубликовал видео, на котором, по его словам, зафиксированы танцующие жители Ирака. По мнению госсекретаря, люди радовались смерти Сулеймани.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 3 января 2020 г.

Между тем командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави усомнился в том, что США хватит смелости нанести удар по 52 иранским объектам, о котором ранее заявил американский президент Дональд Трамп.

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами пригрозил США «стратегическим возмездием» за «мученическую смерть» генерала Касема Сулеймани.

В воскресенье базы коалиции США в Ираке подверглись ракетным обстрелам, а США начали переброску дополнительных войск на Ближний Восток

В субботу стало известно о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке.

