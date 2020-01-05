Вслед за Натальей Водяновой и Китти Спенсер: Елена Перминова объявила о помолвке

Первые дни нового года не перестают радовать хорошими новостями: Кэмерон Диас впервые стала мамой, Владимир Яглыч и Антонина Паперная в ожидании второго малыша, а Наталья Водянова и племянница принцессы Дианны Китти Спенсер 2020-й встретили в официальном статусе невест и с обручальным кольцом на безымянном пальце. Долгожданное предложение руки и сердца в новогоднюю ночь получила и российская модель Елена Перминова.

В соцсетях она поделилась романтичным снимком, на котором запечатлена вместе с возлюбленным, бизнесменом Александром Лебедевым на балконе отеля. А вдалеке бьет праздничный салют

Спасибо, мой любимый, за исполнение моего давнего желания, -подписала фото Елена, зашифровав главное в эмоджи с изображением кольца.

Елена Перминова и Александр Лебедев Елена Перминова и Александр Лебедев

В этом году Елена и Александр отметят 15-летие своего союза, пока еще не подкрепленного штампом в паспорте. Вполне вероятно, что влюбленные захотят объединить оба праздника и официально станут мужем и женой в годовщину романа.

Напомним, за время отношений с Александром Лебедевым Елена Перминова родила бизнесмену трех детей. Материнство она успешно совмещает с модельной деятельностью и работой над своим благотворительным проектом SOS by Elena Perminova, который запустила несколько лет назад. О том, как ей удается все совмещать и какое место занимает материнство в ее жизни, Елена рассказывала в интервью HELLO!:

Я всегда мечтала, чтобы у меня было как минимум двое детей и чтобы они были так же дружны между собой, как мы с моей сестрой Сашей. Когда мы всей семьей путешествуем, собираемся за пасхальным столом или просто дурачимся в детской, я не могу надышаться этими моментами, это счастье сложно передать словами. Стараюсь чаще говорить близким о том, как я их люблю, и верю, что они это чувствуют.

Дети прекрасно ладят, хотя они совершенно разные. Никита очень спокойный и чувствительный романтик, при этом он увлекается борьбой. Егор — настоящий хулиган с актерским талантом, а Ариша — кокетка со строптивым характером, которая купается в любви мужчин нашей семьи. Мальчишки активно занимаются языками, футболом, плаванием, а Ариша — гимнастикой. Дочка ходит на развивающие занятия и мечтает пойти с мальчиками в школу, но ее пока не пускают. (Смеется.) Не могу представить лучшего отца для моих детей, чем Саша.

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