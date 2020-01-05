США перебрасывают на Ближний Восток более 4 тыс. военнослужащих

США приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава дислоцирующейся в Северной Каролине 82-й воздушно-десантной дивизии. Об этом в комментарии Associated Press сообщил представитель дивизии подполковник Майк Бернс.
В течение нескольких дней 3,5 тыс. десантников присоединятся к 700 военнослужащим, которых отправили на Ближний Восток ранее.
Военные должны укрепить позиции США на фоне растущей напряженности после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, отмечает агентство.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по Международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.
По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.
Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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