Мнение: О богинях в общественном транспорте

Сценку в московском метро наблюдал характерную. Зашла в вагон дама не первой свежести, но второй молодости. С подчёркнуто брезгливым выражением на лице – как у принцессы, вынужденно спустившейся в дворцовую кухню. А пассажиры, надо сказать, плохо подготовились к явлению Её Светлости: все сидячие места оказались заняты. Но стоять можно было комфортно, ибо в вагоне – просторно, не людно.

Но не тут-то было. Стоять – это ведь не по-царски! Не меняя выражения лица дама… подошла к одному из сидевших, парню восточной внешности, на вид простому работяге. Видимо, присел по случаю отдохнуть после смены, и вот…

Уважение к женщинам у восточных людей в крови, пока Москва им эту кровь не попортила. Естественно, он тут же вскочил, уступая место, несмело улыбнулся и даже чуть изогнулся в поклоне. А дама… Не дрогнув ни одним лицевым мускулом, не разжимая брезгливо поджатых губ и не моргнув глазом, величественно усадила свой царственный зад на освободившееся место. И тут же уткнулась в айфон, не удостоив молодого человека даже и кивка в ответ.

Согласитесь, подобные незначительные сценки можно видеть в общественном транспорте по сотне раз на дню, если задаться целью понаблюдать. Всё-таки столичные мужчины, вопреки расхожим укорам и упрёкам, ведут себя чаще как джентльмены. И сидячие места уступают не только бабушкам и девушкам, но и женщинам промежуточного возраста, ни капли не ветхим на вид. А вот те в ответ на такой маленький знак вежливости ведут себя… Ну вот примерно как та дама и ведут.

Если уступивший место – по виду русский, ему ещё быть может и бросят нечто похожее на «спасибо»: примерно в одном случае из трёх. Если же, пардон за каламбур, на его месте окажется человек азиатской или кавказской внешности, благодарности он не удостоится, 100%. Разве что от какой-нибудь старушки советского воспитания.

Ещё бывает, когда такие средних лет дамы начинают свою «сидячую привилегию» буквально вытягивать. Либо нависнут над жертвой всей тяжестью своей огрузневшей фигуры. Либо начнут громко сетовать на отсутствие в Москве настоящих мужчин в отличие от родного Урюпинска. И опять же, если оплошавший незнакомец совершит джентльменский поступок, ответной любезности он скорее всего не дождётся.

Понятное дело, каждая дама – богиня хотя бы в душе. Венера. Пусть даже совсем не Милосская, а Виллендорфская. И простой смертный должен испытывать неземное блаженство уже от того, что услужил высшему существу. Какая тут благодарность! И вообще – ей положено по праву рождения. И благодарить не за что. А значит и не нужно.

Откуда в России XXI века взялась такая #мораль, как думаете? И почему именно бальзаковского возраста дамы активнее всего проводят её в #жизнь?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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