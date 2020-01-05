Дело аяуаски

Как перуанская народная медицина россиян до тюрьмы довела (версия после Роскомнадзора).

23 февраля 2017 года сотрудники таможенной службы Шереметьево обнаружили посылку на имя некого Даниэля Диас-Струкова, в которой, по заключению эксперта, содержалось 10 пластиковых бутылок с жидкостью, содержащей в своем составе диметилтриптамин (ДМТ). Позже, уже в квартире получателя силовики нашли еще 8 килограммов порошка из южноамериканского кактуса Сан-Педро, содержащего в своем составе мескалин, и 2,7 килограммов муки из листьев коки. Позиция обвинения вменила Даниэлю Диас-Струкову контрабанду, хранение и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Защита настаивает на том, что изъятые вещества — всего лишь БАДы и растения с крайне низким содержанием наркотических веществ, которые подсудимый собирался использовать для самолечения и целительства. «Новая» рассказывает, как за увлечение традиционной медициной Перу можно отправиться за решетку и зачем россиянам понадобился психоделический туризм к шаманам Амазонии.

Дмитрий Горбунов, владелец небольшого бизнеса в Новокузнецке, в 2014 году отправляется путешествовать в Перу. Во время поездки он узнает о местных шаманах, которые якобы занимаются целительством и помогают людям найти себя в специальных ретрит-центрах, расположенных в густых лесах. Разочаровавшийся в традиционной медицине Дмитрий знакомится с известным в Перу шаманом-целителем Хосе Шепотте — владельцем клиники, автором множества научных статей и издателем собственного журнала о перуанской традиционной медицине. Шаман обещает вылечить Дмитрия, страдающего хроническим заболеванием почек, и проводит над ним несколько «исцеляющих» обрядов.

Вернувшись на родину, Дмитрий решает пригласить шамана в Россию, чтобы тот завершил курс «исцеления». Шаман соглашается, но говорит, что сперва отправит снадобья и лишь потом прилетит сам.

Древний город Мачу-Пикчу. Фото: EPA-EFE

29 мая 2018 года курьер принес посылку со снадобьями от Хосе в офис компании Дмитрия, следом за курьером в офис ворвались оперативники. То, что в посылке находится аяуаска — отвар, в котором содержится наркотическое вещество ДМТ, — Дмитрий узнал уже на допросе. 30 июля 2019 года Московский областной суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Лиана призраков

Аяуаска — галлюциногенный отвар из растений, произрастающих в джунглях Амазонки. Коренные индейцы верят, что лиана, из которой готовят напиток, была послана им богом-Солнце для общения с духами мертвых, откуда и произошло ее название — «лиана мертвых», «лиана духов» или «лиана призраков».

Первые упоминания напитка относятся ко времени завоевания Южной Америки испанскими и португальскими колонизаторами, которые объявили дьявольскому, по их мнению, отвару настоящую войну. Тем не менее, традиция употребления аяуаски сохранилась до наших времен.

Церемония начинается с заходом солнца. Одинокие путешественники из разных стран, туристы и местные собираются вместе под куполом деревянного сооружения, специально предназначенного для таких церемоний. Многие из присутствующих преодолевают сотни километров ради участия в одном лишь этом обряде — индейские шаманы, а вслед за ними и туроператоры обещают незабываемый опыт путешествия «внутрь себя и обратно», а адепты перуанской народной медицины верят, что шаманские церемонии, якобы, оказывают глубокое целительное влияние на психосоматические и энергетические процессы в организме человека, лечат в первую очередь дух, а c ним — и тело. Для каждого из участников церемонии шаман готовит особенный напиток, различающийся по крепости и составу. Потом он затягивает монотонную песню, которая, как верят местные, должна ввести человека в транс, открыть двери в мир мертвых и облегчить процесс «общения с духами».

Люди садятся в круг, выпивают отвар и под тягучую песню шамана ждут, когда «духи» заговорят с ними.

Некоторые сразу сдаются под натиском тошноты, рвоты и диареи (шаманы называют такую реакцию на напиток «высвобождением плохой энергии»), другие, испугавшись слишком реалистичных видений, убегают в джунгли, самые же стойкие сидят у костра до утра, обсуждая смысл своих видений с шаманом-проводником.

В 2008 году правительство Перу издало закон, признающий аяуаску национальным достоянием. Этот закон должен был защитить ритуал употребления аяуаски от наплыва туристов, которые, как считает правительство, разрушают таинство священной церемонии. Сохранить таинство ритуала в его первозданном виде, однако, не удалось. Только в одном из городов Перу находится более двадцати отелей, ориентированных на туристов и совмещенных со своеобразными санаториями, которые шаманы называют «ретрит-центрами». Церемония принятия галлюциногена под монотонное пение шамана и прибыль от этих обрядов в Перу поставлена на поток.

Лес на границе Перу и Эквадора. Фото: EPA-EFE

Российские туроператоры решили пойти перуанцам навстречу. У некоторых из них можно купить пятидневное путешествие с русскоговорящим гидом. Большинство шаманов, которых предлагают операторы, отлично владеют английским и имеют на сайтах агентств собственные досье. В среднем за нескромные полторы тысячи долларов разнообразные российские турагентства обещают своим клиентам пакет исцеления от всех болезней, глубокое очищение ума, тела и души, чистку организма от «шлаков» и полное погружение в атмосферу любви и радости.

Однако, как пишут сами туроператоры, ощущение любви и радости приходит не всегда и не ко всем. Например, одно из агентств предупреждает: аяуаской нельзя поить детей, в комбинации с антидепрессантами она может вызвать серотониновый синдром; тирамин, содержащийся в отваре, в больших концентрациях может привести к гипертоническому кризу, который, в свою очередь, при неблагоприятном развитии заканчивается инфарктом миокарда и смертью. Рассчитать же точное количество действующего вещества вне лаборатории невозможно — в каждом отдельном компоненте отвара его может быть и крайне мало, и очень много. Все зависит от места произрастания, количества солнечного света, влажности и т.д. Обратная связь на сайте сообщает: «нельзя надеяться на однозначно хороший эффект от употребления, так как летальные исходы во время церемонии уже бывали». Также до конца не изучено, насколько безопасным может быть употребление напитка для людей с тяжелыми психическими расстройствами.

Перуанский шаман выполняет новогодний ритуал на пляже. Фото: Reuters

Как российская судебная экспертиза ломает жизни

За последние 6 лет за контрабанду и хранение аяуаски были осуждены как минимум 7 российских туристов. Прочитав о волшебном напитке в Интернете, люди отправлялись в Перу на лечение и после окончания курса целительства брали шаманские снадобья с собой в Россию. Защита настаивает: эти вещества являются не чем иным, как лекарством, которое подсудимые собирались использовать в личных целях в качестве профилактики и лечения заболеваний. Вопросы у защиты вызывает также методика судебной наркологической экспертизы: стандартных образцов для определения точного количества ДМТ в отваре в РФ нет, поэтому процент запрещенного вещества определяют по пересчету на сухой остаток. Для примера:

если перемешать 1 грамм кокаина и 500 грамм муки, следствие будет считать, что у вас 501 грамм кокаина.

Тем временем, количество запрещенного гармина и ДМТ в каждом отдельном отваре может быть совершенно разным: как очень много, так и крайне мало. Некоторые способы приготовления аяуаски подразумевают лишь следовое количество запрещенных веществ в отваре. А отдельные церемонии, которые шаманы адаптируют под проведение в Европе и РФ и называют «аяуаской без аяуаски», вообще не подразумевают наличие наркотических веществ в напитке.

Но россияне все равно отправляются в тюрьму.

Максим Герт (34 года) — художник из Нижнего Тагила, который много лет страдает от межпозвоночной грыжи. По словам его матери, операция на позвоночнике, которую ему предложили российские врачи, могла оставить Максима инвалидом на всю жизнь, и поэтому он решил отказаться от традиционной медицины в пользу народной. Прочитав в интернете о шаманах-целителях, Герт отправился в Перу, где познакомился с одним из таких «целителей». Курс «народного лекаря» подразумевал регулярный прием аяуаски. Возвращаясь на родину, Максим захватил с собой несколько бутылок с этим напитком, чтобы продолжить его прием дома.

Чайки в заливе Лагуниллас — одной из охраняемых природных территорий Перу. Фото: EPA-EFE

2 марта 2017 года он вылетел домой из Перу, благополучно пересек две границы, но на российской таможне начались проблемы. Экспресс-экспертиза выявила в напитке наркотическое вещество диметилтриптамин, и из аэропорта Максим отправился в СИЗО. Гособвинение запрашивало для него 11,5 лет колонии, но адвокатам удалось скостить срок до двух лет.

Похожая история произошла с москвичом Алексеем Фадеевым. Отправившись в Перу со своей гражданской женой, он заболел «лихорадкой Денге» и решил обратиться за помощью к местным шаманам. Те прописали ему пить аяуаску и жевать листья коки, и гражданин решил захватить впрок 26 бутылок с отваром и несколько пакетиков с листьями кокаинового куста, чтобы продолжить курс приема дома. Российские таможенники конфисковали три чемодана, набитых аяуаской, судебная экспертиза выявила в отваре 5 килограммов ДМТ в пересчете на сухой остаток. 4 июля 2016 года Московский областной суд приговорил Алексея к 11,5 годам колонии строгого режима.

А вот история Павла Николенко. В 2016 году, пройдя курс «исцеления» от панкреатита поджелудочной железы у перуанских шаманов, он решил прихватить с собой в Россию несколько бутылок отвара и свертков с листьями коки. На российской границе Павла задержали. Домодедовский городской суд дал ему 12 лет колонии строгого режима.

Целитель из Куско

Даниэль Диас-Струков — человек с двумя родинами. Его отец родом из Перу, мать — россиянка. С самого детства Даниэль интересовался своим происхождением, и, в конце концов, отправился путешествовать на родину своего отца, в столицу древних инков Куско. Там он познакомился с шаманами из племени Шипибо-Конибо и устроился к ним на работу переводчиком для российских туристов, которые прилетали туда за исцелением. Однажды шаманы-наставники сказали Даниэлю, что он должен отправиться в Россию, чтобы заняться там целительством и спасать жизни. Даниэль отправился домой. На родине первое время он работал в детских садах и возил туристические группы в Перу на лечение. В конце концов, Даниэль сам стал целителем.

Вид на национальный заповедник Ломас-де-Лачай к северу от Лимы. Фото: EPA-EFE

В феврале 2017 года в квартиру Даниэля ворвались силовики. Близкие друзья и многочисленные пациенты целителя уверены: Даниэль даже не подозревал, что в его снадобьях находятся наркотические вещества, а дело завели исключительно ради выполнения плана по раскрытию преступлений. Сейчас мужчине грозит от 10 лет до пожизненного срока в колонии строгого режима.

Пока МВД гоняется за шаманами и любителями нетрадиционной медицины, американские ученые пытаются выяснить истинный потенциал индейского напитка.

С исследованиями аяуаски в РФ все гораздо сложнее — их просто нет.

Криминализация ДМТ и гармина, содержащегося в отваре, не позволяет российским наркологам и психиатрам исследовать возможности аяуаски в заместительной терапии и лечении депрессии.

О том, исследуется ли в РФ ДМТ и как российский наркоконтроль пересекается с научными исследованиями, рассказывает известный российский нарколог Евгений Крупицкий:

«ДМТ входит в списки психоактивных веществ (ПАВ), оборот которых запрещен или ограничен законом в большинстве стран мира. Нельзя не вносить такие препараты в соответствующие списки, т.к. они оказывают очень сильное психотропное действие и имеют определённый аддиктивный потенциал — т.е. способны вызывать зависимость. Для проведения исследований с такими ПАВ предусмотрен довольно сложный и трудоемкий механизм получения соответствующих разрешений. Это очень не просто — но все же возможно. Например, американский учёный Р. Штрассман проводил в 90-е годы серьезные научные исследования с ДМТ в университете штата Нью Мексико (США), он опубликовал ряд научных статей и даже монографию о результатах своих исследований.

Рыбаки у берега острова Паломино. Фото: EPA-EFE

Мы в 80-е и 90-е годы проводили научные исследования с препаратом для наркоза, который в небольших дозах (гораздо меньших, чем наркозные) оказывает действие, в определённой мере сходное с ДМТ. Нам удалось показать, что этот препарат может быть эффективным средством лечения зависимости от алкоголя и опиатов. Тогда это были пионерские работы, и я до сих пор читаю лекции о них в некоторых зарубежных университетах и научных центрах. Однако с внесением данного препарата в нашей стране в списки веществ, оборот которых ограничен, мы вынуждены были остановить свои исследования в силу очень большой сложности получения соответствующих разрешений… А жаль — ведь сейчас этот препарат на основании уже зарубежных научных исследований официально зарегистрирован в США как средство лечения резистентных (устойчивых к терапии обычными антидепрессантами) депрессий! А в ряде американских и европейских университетов в настоящее время идут активные исследования возможности применения этого препарата для лечения наркологических заболеваний, и первые результаты убедительно подтверждают наши выводы двадцатилетней давности».

P.S

На сегодняшний день как минимум двое фигурантов «дела аяуаски» могут получить огромные сроки, а еще пять уже получили от двух до 12 лет лишения свободы.

Маргарита Бондарь

— специально для «Новой»

Источник: Новая газета

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