Мнение: Живи медленно, умри старым

Когда мы обсуждали идеологию Т.П.Р.У. и прочие стратегии жизни при капитализме, некоторые комментаторы заявляли, что жизнь заканчивается примерно на пенсии и, следовательно, копить деньги бессмысленно. По их мнению, тратить деньги следовало по мере поступления, ибо если в 20 лет человек ещё способен испытывать удовольствие, то в 60-65 он уже может только сидеть и ждать, когда же цепь назначенных ему страданий подойдёт к закономерному концу.

Мне и раньше было, что ответить, на аргумент «деньги надо тратить в молодости».

Во-первых, весь этот суетливый потребительский угар, который нам показывают в телерекламе, — шоппинг, рестораны, вечеринки, авиаперелёты и милые рожицы инстаграм-моделей, — не делает нас счастливыми, сколько бы денег мы в него ни вбухивали. Напротив, наша жизнь станет гораздо более спокойной и приятной, если мы сознательно откажемся от всей этой «развлекательной» возни, ежедневно отжирающей у нас и деньги, и время, и энергию.

Во-вторых, если человек хорошо работает и не тратит деньги на разные излишества, в современной России у него обычно остаётся значительное пространство для маневра. Напомню, у нас есть огромная прослойка беспечных людей, которые отдают банкам 50% своего дохода в качестве платежам по кредитам. Если у вас нет кредита, вы можете оставлять 50% своего дохода себе в качестве инвестиций в своё будущее.

В-третьих, деньги имеют свойство расти со временем. Перспектива стать обеспеченным человеком в 35 лет и богатым человеком в 55 лет, возможно, стоит того, чтобы на время отказаться от «модного шмота и вкусной еды», про которые мне писали в комментариях к одному из постов.

Тем не менее на днях я получил неожиданную поддержку из книги, которая, как я думал, не имеет к финансам отношения. Как выяснилось, мои оппоненты тоже были правы, когда говорили, что будут страдать в старости. Исследования показывают, что наше отношение к старению сильно влияет на состояние нашего здоровья в пожилом возрасте.

Автор книги — Келли Макгонигал, книга называется «Хороший стресс как способ стать сильнее и лучше». Вообще, книга про то, что нервничать полезно, так как то, что не убивает нас, делает нас сильнее, но конкретно сейчас нас интересует фрагмент про старение:

Во-первых, я знала, что определенные убеждения действительно могут влиять на продолжительность жизни. Например, люди с позитивным восприятием старения живут дольше, чем те, кто придерживается негативных стереотипов о пожилом возрасте. Это было показано в классическом исследовании ученых из Йельского университета, которые наблюдали за группой людей среднего возраста в течение 20 лет. Оказалось, что люди с позитивным отношением к старению жили в среднем на 7,6 года дольше, чем те, кого оно угнетало.

Сравните: многие факторы, которые мы привыкли считать серьезно влияющими на продолжительность жизни, – такие, как физическая активность, отказ от курения, нормальный уровень артериального давления и холестерина, – прибавляют к ней в среднем менее четырех лет.

Еще один пример важности взгляда человека на жизненные перипетии – это вопрос доверия. Те, кто считает, что большинству людей можно доверять, в среднем живут дольше.

Ученые из Университета Дюка провели опрос среди людей в возрасте старше 55 лет и собрали данные о них через 15 лет. Оказалось, что среди тех, кто был склонен доверять окружающим, к этому моменту были живы 60 %, в то время как среди людей с более циничным взглядом на человеческую природу 60 % скончались.

Подобные данные убедили меня в том, что убеждения действительно способны влиять на здоровье и долголетие. Открытым для меня оставался лишь вопрос о том, относится ли к таким убеждениям отношение к стрессу.

Второе, что могло заставить меня признать свою неправоту, – это факты из истории пропаганды в области здравоохранения. Если обучение людей тому, что стресс вреден, ошибочно, то это далеко не первый случай, когда популярная стратегия в этой области терпит крах. Многие из подобных благих начинаний в итоге оказали на здоровье населения воздействие ровно противоположное тому, на которое надеялись специалисты.

Вот пример. Иногда, беседуя с врачами, я интересуюсь их мнением о том, как влияют на курильщиков предостерегающие картинки на сигаретных пачках. Обычно мне отвечают, что такие изображения снижают тягу к курению и подталкивают людей к отказу от этой вредной привычки. Однако исследования показывают, что такие предостережения имеют обратный эффект. Самые страшные картинки (например, изображение пациента, умирающего на больничной койке от рака легких) на самом деле усиливают тягу к курению. Почему? Они запускают реакцию страха, а что способно успокоить лучше, чем сигарета? Врачи предполагают, что страх должен положительно влиять на поведение, но в данном случае он только порождает стремление избавиться от негативных эмоций.

Госпожа Макгонигал, разумеется, оставила ссылки на конкретные исследования. Я нашёл журнал, в котором было опубликованы данные про позитивное отношение к старению, всё подтверждается:

Levy, Becca R., Martin D. Slade, Suzanne R. Kunkel, and Stanislav V. Kasl. «Longevity Increased by Positive Self-Perceptions of Aging.» Journal of Personality and Social Psychology 83, no. 2 (2002): 261–70.

https://www.researchgate.net/publication/11232977_Longevity_Increased_by_Positive_Self-Perceptions_of_Aging

…исследование показало, что пожилые люди с более позитивным самовосприятием старения, измеренным до 23 лет назад, жили на 7,5 лет дольше, чем люди с менее позитивным самовосприятием старения…

Практический вывод из этого такой. Если вы считаете, что жизнь на пенсии заканчивается, ваше заблуждение сильно ударит по вашему здоровью. Если вы считаете, что цифры в паспорте — это просто цифры в паспорте, вы проживёте в среднем на 7,5 лет дольше, чем ваш сосед, который думает, будто пенсионное удостоверение — это что-то типа чёрной метки, которую пираты выдали Джону Сильверу.

Вот ещё одна цитата из книги Макгоникал:

Рассмотрим, к примеру, ваше отношение к старению. Как я уже упоминала, позитивный взгляд на собственное старение прибавляет к продолжительности жизни в среднем почти восемь лет, а также положительно влияет на здоровье. Так, например, в одном известном научном исследовании ученые сделали выборку людей от 18 до 49 лет и наблюдали за ними в течение 38 последующих лет. Выяснилось, что у людей с наиболее позитивным взглядом на старение риск сердечного приступа снижается на 80 %. Отношение к старению также влияет на скорость восстановления после тяжелых заболеваний и травм. В одном исследовании взрослые люди, ассоциирующие старение с такими позитивными понятиями, как «мудрость» и «самодостаточность», восстанавливались после сердечного приступа намного быстрее, чем те, у кого пожилой возраст ассоциировался с «бесполезностью» и «исключением из социума». Очень важно, что в обоих случаях восстановление измерялось в объективных показателях, таких как скорость ходьбы, поддержание равновесия и способность выполнять повседневные дела. Кстати, если эти открытия побуждают вас изменить собственные взгляды на старение, задумайтесь вот о чем: научные данные показывают, что большинство людей с возрастом ощущают себя более счастливыми, чем в юности, хотя в это трудно поверить.

Как именно взгляды на старение влияют на вероятность сердечных приступов, инвалидности и смертность? Во всех упомянутых мной исследованиях ученые контролировали такие важные факторы, как изначальное состояние здоровья, уровень депрессии и социально-экономическое положение участников, так что эффекты нельзя было объяснить этими причинами.

Можно предположить, что дело в человеческом поведении. Те, кто смотрит на старение негативно, считают, что ухудшение здоровья с возрастом неизбежно. Им кажется, что они не способны поддерживать или улучшать его, поэтому перестают вкладывать в это достаточное количество времени и сил. И наоборот, те, кто смотрит на старение позитивно, более склонны вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и следовать предписаниям врачей. Например, после проведения презентаций, которые были призваны сделать отношение к возрастным изменениям более позитивным, многие участники эксперимента увеличили свою физическую активность.

Отношение к старению особенно сильно влияет на поведение, если человек уже испытал серьезные проблемы со здоровьем. Ученые из Германского центра геронтологии в Берлине наблюдали за пожилыми людьми, столкнувшимися с тяжелыми заболеваниями или травмами, такими как перелом шейки бедра, заболевания легких или рак. Те, кто позитивно воспринимал собственный возраст, в ответ на вызов начинали больше внимания уделять своему здоровью. Они прилагали все усилия к выздоровлению. Но те, чье отношение было более негативным, обычно не желали ничего предпринимать, что отрицательно влияло на скорость их выздоровления и общее состояние.

Ваше отношение к старению может повлиять даже на волю к жизни в пожилом возрасте. Те, кто в среднем возрасте негативно воспринимал старение, впоследствии демонстрировали слабую волю к жизни. Они чаще рассматривали свою жизнь как пустое, безнадежное и бессмысленное времяпрепровождение. Психологи из Йельского университета провели эксперимент с участием пожилых людей, чтобы проверить влияние отношения к старению на желание жить. Они разделили участников на две группы и дали им установки на негативное и позитивное восприятие стереотипа о возрасте. Затем ученые попросили участников принять гипотетическое медицинское решение. Те, кому дали позитивную установку, чаще соглашались на медицинское вмешательство для борьбы с потенциально смертельным заболеванием. Те же, чья установка была негативной, чаще предпочитали отказаться от лечения.

Подобные открытия дают основание предположить, что ваше отношение к возрасту влияет на здоровье и продолжительность жизни не благодаря некой волшебной силе, а через воздействие на ваши цели и поведение. Это прекрасный пример эффекта образа мышления. Он гораздо более мощен, чем эффект плацебо, так как изменяет не просто конкретный переживаемый опыт, но и ваше будущее.

Теперь, когда мы всё это знаем, мы можем попытаться посмотреть на феномен низкой продолжительности жизни в странах бывшего соцблока с точки зрения отношения к старению.

В развитом социализме пенсионер был обузой для общества. Акции, облигации и прочие нетрудовые доходы, как мы помним, были при советском строе запрещены, мелкий бизнес также был или невозможен, или серьёзно затруднён. Отдельной болью был жилищный вопрос. Всё это не оставляло пенсионеру иного выбора, кроме как получать паёк от государства и неловко сидеть на краешке стула, остро осознавая собственную бесполезность.

При капитализме пенсионер достаточно часто — обеспеченный человек. Он имеет возможность зарабатывать деньги, получая доход со своего капитала, водить автомобиль, вести бизнес, работать в своей мастерской, решать разные важные дела, участвовать в общественной деятельности типа условного фудшеринга и, вообще, быть активным членом общества до тех пор, пока ему позволяет здоровье.

Если смотреть поверхностно, то советская система была гуманнее: ты, Петрович, отработал на заводе 40 лет, теперь можешь отдохнуть, больше ты стране не нужен. Вместе с тем вот это «не нужен» было психологически очень разрушительным — придумать себе осмысленное занятие за стенами завода советскому пенсионеру было не так-то просто.

Статистика показывала огромную разницу в продолжительности жизни между соцстранами и капстранами, и трезво оценивая западную медицину, я что-то очень сомневаюсь, что всю эту разницу можно списать на одну только ударную работу западных врачей.

