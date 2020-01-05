Попавшая в ДТП супруга Костюшкина Юлия обвинила сотрудников Госавтоинспекции в незаконных действиях

На днях Юлия Костюшкина попала в ДТП, после чего сотрудники Госавтоинспекции выписали ей штраф. Супруга артиста обвинила стражей порядка в незаконных действиях.

Авария с участием избранницы бывшего солиста группы «Чай вдвоём» имела место на парковке «Мега», расположенном в Теплом Стане. Несмотря на то, что сумма денежного взыскания составила 500 рублей, Юлия Костюшкина решила его оспорить. Она уже подала заявление в правоохранительные органы с требованием признать себя невиновной в ДТП. Супругу исполнителя возмутило отсутствие знака «Уступите дорогу». Она сказала, что его снесли еще летом прошлого года и до сих пор не установили. В связи с этим телеведущая опубликовала на странице в Instagram гневную публикацию в адрес торгового центра.

Костюшкина поблагодарила Всевышнего за то, что все остались целы, однако посетовала, что ей приписали «пострадавших». Жена певца потребовала показать ей записи камер с места аварии. Она уверена, что таким способом докажет свою невиновность.

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