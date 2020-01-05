СМИ рассказали о ненависти американцев и любви чехов к сказке «Морозко»

СМИ выяснили, почему американцы испытывают ненависть по отношению к советской новогодней сказке «Морозко». Тем не менее, чехи любят пересматривать ее каждый год всей семьей.

Как заявляют жители США в соцсетях, картина является «слишком страшной» для семейного просмотра, а такие персонажи, как Баба-Яга со своей избушкой на курьих ножках, разбойники и черный кот, их пугают. Деда Мороза американцы называют Джеком Фростом, который замораживает все вокруг. По отзывам некоторых людей, после просмотра сказки им снятся кошмары, а «ведьма с жутким голосом» устрашает больше других героев. Некоторые ненавидят «Морозко» из-за того, что фильм учит детей считать привлекательных личностей хорошими, а некрасивых злыми, требующими наказания. Также Настенька, которая мерзнет в лесу под деревом, но утверждает, что ей тепло, вызывает у американцев недоумение. Однако Марфушеньку они считают положительной героиней, ведь она мечтает о богатом супруге и идет, несмотря ни на что, к своей цели.

Как отметили СМИ, такая реакция зарубежных зрителей на картину неудивительна, ведь они видели ее в рамках фантастического проекта «Таинственный театр 3000». В сериале герои должны были смотреть наихудшие киноленты всех времен, чтобы по ним судить о прошлом.

В то же время чехи и словаки любят «Морозко» и ежегодно смотрят сказку с детьми. Знаменитые чешские фигуристы даже поставили ледовое шоу по мотивам советского фильма, которое обрело популярность. В театрах Чехии можно часто увидеть «Деда Мразика».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Либеральная истерика по поводу цветов под посольством Ирана в Москве в знак скорби по убитому генералу Сулеймани наглядно показала, что так называемая «оппозиция» вообще не разбирается в ситуации на том же Ближнем Востоке. Тот самый «мышиный горизонт», где собственное отношение к событию определяется комментами от посольства США и мнением пары-тройки «специалистов», получающих методички из этого […]