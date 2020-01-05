Работодатели рассказали о 10-процентном повышении зарплат россиянам

05.01.2020, 11:21, Разное

В этом году некоторые работодатели повысят зарплату своим наемным сотрудникам. Речь идет о 10-процентной надбавке россиянам в 2020-м.
По информации специалистов портала HeadHunter, 19,8% предприятий не будут пересматривать размер заработной платы. Что касается зарубежных корпораций, их показатель составил 11,5%. Точные сведения о возможности повышения выплат россиянам в январе предоставили 20% отечественных и 16% иностранных компаний. Другие организации планируют увеличить сумму оплаты труда в первом полугодии.

Как отмечают аналитики, среднее значение зарплаты для работников составляет +10% в российских фирмах и +7% в зарубежных. В то же время IT-специалисты могут рассчитывать на повышение в размере 10-12%. Аналогичная тенденция присутствует среди сотрудников сферы строительства, ритейла.



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