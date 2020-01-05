Российский онколог Андрей Павленко скончался от рака

05.01.2020, 11:12, Новости дня

Супруга российского онколога Андрея Павленко Анна сообщила, что ее муж скончался.

Она опубликовала пост в Facebook, согласно которому Павленко умер 5 января в 8.20 мск.

Напомним, хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал прощальное письмо после продолжительной борьбы с раком желудка.

Анна Павленко сообщала, что болезнь ее супруга стала неизлечимой два месяца назад.



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