Российский онколог Андрей Павленко скончался от рака

Супруга российского онколога Андрея Павленко Анна сообщила, что ее муж скончался.
Она опубликовала пост в Facebook, согласно которому Павленко умер 5 января в 8.20 мск.
Напомним, хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал прощальное письмо после продолжительной борьбы с раком желудка.
Анна Павленко сообщала, что болезнь ее супруга стала неизлечимой два месяца назад.
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