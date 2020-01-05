Глава Центризбиркома Украины: Все боятся усиления полномочий ЦИК

05.01.2020, 11:06, Новости дня

В Украине боятся усиления полномочий Центральной избирательной комиссии. Такое мнение выразил глава ЦИК Олег Диденко в интервью LB.ua, которое было опубликовано 3 января.

«От депутатов звучит, мол, формирование окружных комиссий на постоянной основе – это админресурс. А в чем админресурс? Все боятся усиления полномочий ЦИК, потому что будут злоупотребления. Мы еще ничем не злоупотребляли, а нас уже в этом обвиняют. По этой логике не стоит вообще создавать любые органы, так как они могут злоупотреблять своими правами», – сказал он.

Глава ЦИК Украины отметил, что «существует целый бизнес по продаже» должностей в окружных и участковых избирательных комиссиях, «причем за очень большие деньги», и это является проблемой для Центризбиркома.

«Иногда изменение как членов комиссий, так и руководящего состава происходит по пять раз за избирательный процесс», – подчеркнул Диденко.

13 сентября 2019 года Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном увольнении всех членов предыдущей Центральной избирательной комиссии.

Верховная Рада на заседании 4 октября утвердила новый состав ЦИК, внесенный накануне президентом. Председателем комиссии избрали Диденко, который работал в предыдущем составе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: В Украине боятся усиления полномочий Центральной избирательной комиссии. Такое мнение выразил глава ЦИК Олег Диденко в интервью LB.ua, которое было опубликовано 3 января. «От депутатов звучит, мол, формирование окружных комиссий на постоянной основе – это админресурс. А в чем админресурс? Все боятся усиления полномочий ЦИК, потому что будут злоупотребления. Мы еще ничем не злоупотребляли, а нас […]

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