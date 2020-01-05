В России умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Супруга российского онколога Андрея Павленко сообщила, что ее муж умер.5 января в 8:20 утра.

Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка. Он призвал больных онкологией не сдаваться и верить в шансы на излечение.

«Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов!

Но я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения — не опускайте руки!

Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло )

Я всегда был для своей семьи надежное…» , — написал он.

В марте прошлого года Павленко диагностировали рак. Он вел блог о своем лечении, а также продолжал работать после операции.

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