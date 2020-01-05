Фармаколог Александр Хаджидис развеял миф об эффективности «антипохмелинах»

После вечеринок с употреблением алкоголя многие надеются на «чудодейственные» сорбенты, способные избавить организм от токсинов. Фармаколог Александр Хаджидис рассказал, что «антипохмелины» бесполезны в борьбе с последствиями торжеств, развенчав миф об их эффективности.

По словам специалиста, данное средство не способно связать частицы спиртного, поскольку они крошечные и практически сразу из желудка всасываются в кровь. «Антипохмелины», основанные на аспирине, лишь снимают головную боль, ничем не отличаясь в этом плане от других обезболивающих препаратов. Избавление организма от токсинов Хаджидис рекомендует обеспечить посредством увеличения потребления воды, а также других жидкостей. Продукты распада алкоголя хорошо выводит куриный бульон.

Очищение организма после отравления спиртными напитками фармаколог советует проводить в больнице под наблюдением врачей. Иногда виной плохого самочувствия может оказаться не алкоголь, а испорченная еда, поэтому лучше в этом вопросе довериться специалистам и не заниматься самолечением.

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Последнее: После вечеринок с употреблением алкоголя многие надеются на «чудодейственные» сорбенты, способные избавить организм от токсинов. Фармаколог Александр Хаджидис рассказал, что «антипохмелины» бесполезны в борьбе с последствиями торжеств, развенчав миф об их эффективности. По словам специалиста, данное средство не способно связать частицы спиртного, поскольку они крошечные и практически сразу из желудка всасываются в кровь. «Антипохмелины», основанные […]