В Xiaomi намерены перевести свои ноутбуки на процессоры AMD Ryzen 4000U

05.01.2020, 11:04, Разное

Инженеры компании Xiaomi намерены перевести свои флагманские ноутбуки на новые процессоры AMD Ryzen 4000U. Вероятнее всего, в продажу обновлённые версии компактных компьютеров попадут до конца января.
Официально новые гибридные процессоры AMD Ryzen представят общественности только 7 января, но уже сейчас стало известно, что именно этот чип установят в ноутбуки китайской Xiaomi. Информация появилась благодаря одному из пользователей Reddit, который опубликовал картинку с характеристиками. Исходя из данных, процессоры AMD Ryzen 4000U (8 ядер и 8 потоков) работают в диапазоне от 2,0 до 4,2 ГГц. Не исключено появление и более совершенного Ryzen 7 4800U.

Обновлённый и современный процессор AMD Ryzen 4000U должен появиться не только в ноутбуках Xiaomi. Корпорация HP также намерена оснащать свои компьютеры этим чипом. В стороне не остались даже инженеры из Acer, но пока нет официальной информации, когда следует ожидать появление фирменных ноутбуков корпораций на цифровом рынке.



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