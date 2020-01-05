В Xiaomi намерены перевести свои ноутбуки на процессоры AMD Ryzen 4000U

Инженеры компании Xiaomi намерены перевести свои флагманские ноутбуки на новые процессоры AMD Ryzen 4000U. Вероятнее всего, в продажу обновлённые версии компактных компьютеров попадут до конца января.

Официально новые гибридные процессоры AMD Ryzen представят общественности только 7 января, но уже сейчас стало известно, что именно этот чип установят в ноутбуки китайской Xiaomi. Информация появилась благодаря одному из пользователей Reddit, который опубликовал картинку с характеристиками. Исходя из данных, процессоры AMD Ryzen 4000U (8 ядер и 8 потоков) работают в диапазоне от 2,0 до 4,2 ГГц. Не исключено появление и более совершенного Ryzen 7 4800U.

Обновлённый и современный процессор AMD Ryzen 4000U должен появиться не только в ноутбуках Xiaomi. Корпорация HP также намерена оснащать свои компьютеры этим чипом. В стороне не остались даже инженеры из Acer, но пока нет официальной информации, когда следует ожидать появление фирменных ноутбуков корпораций на цифровом рынке.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: После вечеринок с употреблением алкоголя многие надеются на «чудодейственные» сорбенты, способные избавить организм от токсинов. Фармаколог Александр Хаджидис рассказал, что «антипохмелины» бесполезны в борьбе с последствиями торжеств, развенчав миф об их эффективности. По словам специалиста, данное средство не способно связать частицы спиртного, поскольку они крошечные и практически сразу из желудка всасываются в кровь. «Антипохмелины», основанные […]