Боевики напали на базу США в Кении

Боевики исламистской группировки «Аш-Шабаб» атаковали военно-морскую базу США в Кении, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.
Комиссар кенийского округа Ламу Ирунгу Мачария заявил, что террористы ворвались в лагерь рано утром и начали вести огонь, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Nation.
«Предполагаемые боевики «Аш-Шабаб» атаковали военно-морскую базу Манда-Махогони. Кенийские силы обороны разбираются с преступниками, которые вторглись в лагерь сегодня в 4.00», – сказал Мачария.
По этим данным, самолет вооруженных сил Кении нанес несколько авиаударов в ответ на нападение. Боевики прибыли из населенного пункта Хинди в округе, а перед нападением отключили электричество.
Позже Мачария сообщил в СМИ, что атака была отбита.
Местный канал Citizen TV Kenya со ссылкой на полицию отметил, что боевики атаковали базу Camp Simba, которой пользуются американские и кенийские военные. Она расположена в заливе Манда в округе Ламу.
Ранее в воскресенье базы США в Ираке подверглись ракетным обстрелам. До этого иракская шиитская группировка «Катаиб Хезболлах» предупредила силы безопасности страны об опасности пребывания в радиусе до 1 км от американских баз.
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Последнее: Боевики исламистской группировки «Аш-Шабаб» атаковали военно-морскую базу США в Кении, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти. Комиссар кенийского округа Ламу Ирунгу Мачария заявил, что террористы ворвались в лагерь рано утром и начали вести огонь, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Nation. «Предполагаемые боевики «Аш-Шабаб» атаковали военно-морскую базу Манда-Махогони. Кенийские силы обороны разбираются […]
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