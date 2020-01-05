Мнение: История с пальцем

Когда попадаешь в самое яблочко, люди всегда пытаются оправдаться. Алёна Шишкова — не исключение.

После того, как я объяснила, почему старый грибковый палец ноги бабки Симоны оказался во рту несчастной девочки, и предложила заняться семейкой социальным органам, её мать Алёна написала пронзительный пост в Эскортограме:

«Итак, я решила расставить точки над i в истории с пальцем, так как Леночка Миро не смогла раздобыть информации, сыграла на кричащем заголовке, за которым ничего нет. Так уж и быть, расскажу, любимые».



Фото: Соцсети

Нужно отдать должное тем, кто написал объяснительную за Алёнку — они с потрохами сдали Шишкову.

Давайте разбираться детально.

Больше всего «крутые» Юнусовы испугались вмешательства в свои делишки. Я напомню, у нас в стране неприкасаемых нет. Если вывести на чистую воду хоть губернатора, хоть сенатора, ему тут же наступит кирдык.

Не поможет ни бургерная, ни дружба с кем-то. Все отвернутся, когда государственные органы наедут за дело.

Естественно, старый палец бабки во рту ребёнка — это стопроцентное издевательство над ребёнком. Возможно оно лишь потому, что мать девочки находится далеко и видит дочь только на фотосессиях.

«Первое, как было сказано уже много раз, Алиса живет со мной и с няней, ходит в садик, на кружки, и два дня в неделю (по выходным) — она остаётся у бабушки.

Симона посвятила себя моему ребёнку, за что я ей очень благодарна. Меня никто не содержит, финансовой зависимости ни от кого не имею. Не болею, не умираю, не лысая. На нескольких фото я в парике (может в фильме роль предложили, вживаюсь в образ, не?)».

Ну, да — два раза в неделю ребёнок летает к бабушке в Доминикану. А потом — обратно в Москву. Это так же правдоподобно, как и то, что Шишкова живёт на свои деньги, а не на те средства, которые ей платят, чтобы не отсвечивала.

Интересно тогда, каков же источник доходов Шишковой? Трёхкопеечная реклама в накрученном ботами Эскортограме? Ну, этого возможно хватит на кефир для похудения, но не больше.

«Второе. Я не всегда согласна с тем что происходит. Не все, что вокруг нас делается, нам нравится. Это — нормально. Если бы нас всех мамы, папы, бабушки и дедушки, детские садики и школы воспитывали одинаково — мы бы все были, как из инкубатора и до старости носили шапочку и рейтузы».

А вот этот момент уже звучит хорошо — мама намекает нам, что она против. Алёна как бы говорит всем нам: не волнуйтесь! И мне, мол, возможно не нравится волосатый палец бабки во рту ребёнка.

Нет, ну а что? Хорошая мать, значит! Сравнила бабушкины рейтузы с грибковым пальцем!

Если Шишкова не согласна, то почему молчит? Оказывается, не молчит ни разу, отважная писечка, а позвонив по скайпу, решительно всё высказывает:

«Третье. Если я с чем-то не согласна, я это выражу в личной беседе и внутри семьи, а не вытащу на потребу оголтелой толпе, которая, как показала практика, все вывернет, как удобно. Так что, ждущие кровопролитного батла в прямом эфире: «мать vs бабушка» — расслабьтесь, представления не будет».

Да никто, собственно, и не ждал никакого батла — как только Шишкова откроет рот, ребёнка она больше никогда не увидит, а за лайки в Эскортограме перестанут платить.

Нормальная мать вообще не стала бы ничего объяснять такой полоумной бабушке, а просто-напросто лишила бы старуху возможности совать ногу ребёнку в рот.

К сожалению, мать Алисочки не может этого себе позволить. Поэтому все её оправдания типа «я скажу ей лично» тут вообще не катят. У Алёны Шишковой не может быть личного мнения, а если вдруг оно когда-то появится, ей самой засунут грязный мохнатый палец старухи в рот.

И вот именно это — плохо. Страдает ребёнок. Девочка явно проблемная — я посмотрела несколько видео. И нашим органам, призванным следить за благополучием детей, нет никакого дела, что творится в семейке Юнусовых, и какие там отношения.

Источник: Лена Миро

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