Мнение: свечи апокалипсиса

Несколько часов, не отрываясь, читала вот этот телеграмм-блог писательницы из Беларуси, которая живет в Нью-Йорке, учится искусствам и работает в бутике самых дорогих свечей в мире (о чем и блог).

Типажи нью-йоркцев-покупателей (селебрити тоже заходят), невероятные ситуации и непредставимые по своему идиотизму диалоги. Очень эмоциональный ситком. (ссылка, открывайте в приложении телеграмм)

Под катом несколько офигительных историй:



Заходит пожилая леди, похожая на персонажа Тима Бертона — в винтажных юбках, кожаном плаще и Мартенсах о семи дырочках.

— Я обожаю ваши свечи, у меня дома обычно всегда свеча «Святой Дух» и «Скрипучие полы Версаля», но я их не жгу, и они за несколько лет выдохлись, мне нужны новые. Но такие же. Они будут стоять у меня еще два года и тоже выдохнутся. Все выдыхается. Но это нормально. Такова жизнь.

Тут мой выход, конечно. В кои-то веки можно показать человеку любимую свечу и он не поморщится.

— Так, я поняла. Сейчас покажу вам мою любимую свечу, и вам понравится, обычно никому не нравится — это свеча «Пылающий куст». Она пахнет жизнью, которая выдыхается. Или выдыханием как таковым.

— Боже, какая прелесть! Пахнет тленом и сырой землей! Или как в лесу яму выкопал, сел в нее и развел костер! Вот, кстати, еще о земле, у вас еще была свеча с сырой землей и плесенью…

— Кармелитка! Старые мшистые стены! Замечательная свеча!

— Да, она! Разложение и тлен! У меня такая тоже была. А что у вас есть из новенького?

— Вот грейпфрут, вот ромашечка есть, с шалфейчиком.

— Фу, это слишком мило. Что-нибудь с запахом сырой земли и смерти у вас есть из нового?

— О, у нас есть потрясающие духи «Смертность», вам понравятся, вот.

— Да, «Смертность» потрясающая, спасибо.

— Вот еще духи «Пылающие покрышки Майдана», я могу дать вам пробников.

— Боже, это просто праздник какой-то, спасибо! Я возьму просто «Святой дух» на этот раз, но вернусь за «Пылающим кустом».

— Возвращайтесь, пожалуйста, я тут ужасно мучаюсь из-за невозможности обсудить с покупателями тлен.

Расплатилась, вышла. Я смотрю на чек — а это была Эван Михельсон, основательница Morbid Anatomy Museum.

Эван, вернись. Мы, бля, не договорили про многое.

***

Заходит ужасно красивый, холеный и накачанный черный мужик в шортиках, шлепанцах и майке-алкоголичке с изображением жопы в стразах. Разговаривает ужасно жеманным голосом, как бы красуясь и мышцами играя.

— Я хочу купить эти вот маленькие восковые штучки! Штученьки! Эти вот по четыре в коробочке! Что у вас есть из штучек?

Я (оживленно):

— Вот есть Жозефина, Фиговое Дерево, Эрнесто, Смертная Любовь, Мадлен, Гавриил и Маркиза!

Мужик (взволнованно)

— Фиговое дерево! О боже, бэйби, фиговое дерево, это потрясающе, да! Я беру фиговое дерево. О НЕТ Я ВИЖУ ТУТ У ВАС ЕСТЬ КОМНАТНЫЙ СПРЕЙ С ЭТИМ ЗАПАХОМ, о боже, боже, неееет! Покажите его, о нет, какой он красивый, какой ребристый, какой зелененький весь, с ума сойти, это невыносимо! Так, у вас есть пустая бутылочка эта вот зелененькая? Просто подарите мне пустую бутылочку и я налью в нее какую-нибудь хуйню. Вы сделаете мою жизнь прекраснее.

Я:

— Если бы! Была бы бутылочка, я бы ее себе забрала уже давно.

Мужик:

— О нет, о неееет! Мне, что ли, придется ее купить? Муж меня убьет, муж просто убьет меня! Я всегда что-нибудь такое покупаю, и он орет на меня страшно! Я пришел сюда за маленькими восковыми штученьками — и тут я припираюсь с освежителем комнаты «Фиговое дерево» в винтажной бутылке за 230 долларов! Он меня изобьет! Я всегда такое вытворяю! Выхожу в магазин за хлебом — возвращаюсь с антикварной лампой ар-деко! Иду за восковыми штученьками — и тут эта огромная бутылка! Мне пиздец! Он будет меня избивать!

Я (уважительно):

— Ну, мышцы такие. Какое там изобьет, вы просто выпендриваетесь.

Мужик:

— Ты сразу все про меня поняла! Да! Я выпендриваюсь! Я всю жизнь выпендриваюсь — но что поделать, если меня томит, мучает, манит, всю душу мою подлую, неискреннюю высасывает эта винтажная бутылочка! Боже, какой у нее тактильный пуфичек для спрея! Побрызгай меня из пуфичка! О нет, нет, это слишком прекрасно, мое сердце разрывается, меня душит жаба, это невозможно, 230 долларов это гигантские сука деньги! Что мне делать? Это вообще хороший комнатный спрей? Какой он? Опишите его, расскажите о нем.

Я (искренне):

— Божественно красивый и невероятно бесполезный.

Мужик:

— Ты сейчас в точности описала ВСЕ ОБЪЕКТЫ У МЕНЯ ДОМА. И ВООБЩЕ ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ. Что же мне делать? Мне нужен этот спрей?

Я:

— Конечно же, нет. И поэтому вы его купите. С чего бы вам покупать полезное.

Мужик:

— Да, он мне абсолютно не нужен. И поэтому я его куплю! Муж всегда орет на меня, что я несу в дом бесполезное. Я недавно знаешь что купил в гостиную? КОВЕР ИЗ ГОРНОГО КОЗЛА. Ну вот такой ковер-шкуру, в смысле. И что? И мы теперь его обходим, чтобы ни дай боже не наступить на него или не сесть. Места стало меньше, все тревожные пиздец, все боятся наступить на горного козла. А он сука белоснежный! Красивый-красивый! Запредельно нефункциональный!

Я:

— Очень вас понимаю. Смотрите, я вот придумала. Давайте вы купите спрей, а я вам в утешение дам восковые штученьки бесплатно, из сэмпликов.

Мужик:

— Да! И все равно он будет на меня орать! Дай мне их побольше, чтобы не было домашнего насилия, чтобы предотвратить абьюз и токсичную маскулинность, ГОРУ МНЕ ПРОСТО НАСЫПЬ, я буквально имею в виду — гору! Вот натуральную гору!

Я:

— Конечно! Вот два, четыре… шесть… восемь — получается гора?

Мужик:

— Да! Да! Восемь! Только если там есть то, что вы сейчас жжете в магазине, уберите это нахуй, я этот запах ненавижу, он мерзкий, как тлен. Что это?

Я:

— Грейпфрутик.

Мужик:

— Вот, нахуй грейпфрутик. Положите вместо него марокканский чай. Ой боже-боже, бедный я бедный несчастный, он меня убьет! Он убьет меня! Он будет орать на меня! Он реально будет орать, ох, вы не знаете, как он орет на меня, что я несу в дом всякую дрянь! Вы не можете представить, как он орет! Он всегда орет! Я ему звоню — и сразу слышу вопли! Он просто сразу начинает общение с крика!

(расплачивается, причитая: «нет, не эта кредитка, он следит за покупками по этой кредитке… давайте вот эту… это моя тайная кредитка, секретная»)

Я (участливо)

— Я могу дать вам сэмплы духов. Все пять. Вдруг это сделает вашу жизнь выносимее.

Мужик:- НИЧТО НЕ СДЕЛАЕТ ЕЕ ВЫНОСИМЕЕ, ОН ВСЕ РАВНО БУДЕТ ОРАТЬ.

Я:

— Ну смотрите зато, у вас теперь пакет с горой подарочков! Штучки из воска, духи, реально гора ароматного дерьма. И потом, когда вы выльете всю ароматизированную воду, у вас останется винтажная бутылочка, хорошенькая, как чучело козла! Разве не прелесть!

Мужик (в истерике хохочет):

— Прелесть! Да, прелесть! Мне пиздец! Мне пиздеееееец!

Выходит из магазина, кому-то звонит. Слышно, как на него начинают орать.

***

Заходит мама лет 50 с девочкой лет 11. Нюхают свечи. Особенно им нравится свеча «Позитано».

— Это как оргазм, — восторженно говорит девочка.

— Да, именно! — говорит мама.

(покупают свечей на 1300, уходят.

гуглю маму: жена греческого миллионера, самого могущественного брокера на Уолл-Стрит, филантропа, который обеспечивает стипендиями молодых людей в Гарварде, учащихся на регенеративных биологов. ПОЖАЛУЙ ДА ЭТО КАК ОРГАЗМ)

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Я надеюсь, автор сделает из этого сценарий. Я хочу посмотреть такой сериал.

Источник: Шакко

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Последнее: Несколько часов, не отрываясь, читала вот этот телеграмм-блог писательницы из Беларуси, которая живет в Нью-Йорке, учится искусствам и работает в бутике самых дорогих свечей в мире (о чем и блог). Типажи нью-йоркцев-покупателей (селебрити тоже заходят), невероятные ситуации и непредставимые по своему идиотизму диалоги. Очень эмоциональный ситком. (ссылка, открывайте в приложении телеграмм) Под катом несколько офигительных […]