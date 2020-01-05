Мнение: Атака на лагерь Симба

Рано утром боевики террористической группировки "Аль-Шабаб" действующей в Сомали, напали на военную базу Симба в Кении, которую используют как кенийские, так и американские военные.

Атака началась с взрыва шахид-мобиля на въезде в базу, после чего боевики проникли на ее территорию.

На утро боевики по их заявлениям захватили часть военной базы. По сообщениям местных источников, в лагере Симба до сих пор продолжается стрелковый бой.

По заявлению боевиков, они уничтожили несколько самолетов, различные транспортные средства и разнообразное военное имущество.

Также боевики заявили о том, что убили много военных, не уточняя впрочем точной численности и разбивки по национальности убитых, отметив лишь, что среди убитых были не только кенийцы, но и американцы. Как заявили боевики Аль-Шабаб "Аль-Джазире", текущее нападение не связано с событиями на Ближней Востоке.



Заявление Аль-Шабаб.



С самой базы видео пока нет. Местные снимают огромный столб дыма поднимающийся из лагеря Симба https://twitter.com/RightWingLawMan/status/1213698417395781632

Источник: Colonel Cassad

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