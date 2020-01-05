Видео: Рекорды скорости на воде, земле и в воздухе

В конце 2019 года британец Ричард Браунинг установил новый рекорд скорости для костюмов с реактивным двигателем. Пролетев около полукилометра вдоль берега Ла-Манша у Брайтона, он развил скорость 136 км/ч. Но для других видов техники это семечки.
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Последнее: В конце 2019 года британец Ричард Браунинг установил новый рекорд скорости для костюмов с реактивным двигателем. Пролетев около полукилометра вдоль берега Ла-Манша у Брайтона, он развил скорость 136 км/ч. Но для других видов техники это семечки. Теги: рекорды , техника , передовые технологии
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