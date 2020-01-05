В Камбодже обрушилось многоэтажное здание, погибли 36 человек

05.01.2020, 10:42, Новости дня

4 января по киевскому времени (3 января по местному) в городе Кеп в Камбодже обрушилось строившееся семиэтажное здание. Об этом сообщает Khmer Times.

На утро 5 января извлечены тела 36 человек.

Администрация провинции уточняет, что среди погибших 14 женщин и шесть детей.

В Национальном комитете по борьбе со стихийными бедствиями сообщили, что выжили 23 человека.

Спасательная операция завершилась.

Местные власти предполагают, что обрушение произошло из-за некачественных строительных материалов.

Собственники здания, супружеская пара, были задержаны для дачи показаний.

В Камбодже здания обрушиваются не впервые. В частности, 22 июня 2019 года строящаяся семиэтажка обвалилась в городе Сиануквиль, тогда погибло не менее 18 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 4 января по киевскому времени (3 января по местному) в городе Кеп в Камбодже обрушилось строившееся семиэтажное здание. Об этом сообщает Khmer Times. На утро 5 января извлечены тела 36 человек. Администрация провинции уточняет, что среди погибших 14 женщин и шесть детей. В Национальном комитете по борьбе со стихийными бедствиями сообщили, что выжили 23 человека. Спасательная […]

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