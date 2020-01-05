В базу Интерпола записали 3 тыс. человек за преступления в России

05.01.2020, 10:37, Новости дня

В центральной базе Интерпола числятся около 3 тыс. человек с так называемым красным углом за преступления, совершенные в России, сообщили в МВД.

«По инициативе российских правоохранительных органов в 2019 году [Интерполом] издано 419 уведомлений с «красным углом». Всего же по нашей инициативе изданы и действуют в настоящее время порядка трех тысяч таких уведомлений», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

На данный момент в Интерполе есть восемь уведомлений, красный цвет уведомления означает розыск особо опасных преступников для их задержания и выдачи.

Напомним, в 2019 году с помощью Интерпола в Россию выдали экс-главу нижегородского «Водоканала», подозреваемого в хищениях на 600 млн рублей, разыскиваемых за различные преступления братьев Владимира и Александра Глушковых, предводителя ОПГ из 90-х.



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Последнее: В центральной базе Интерпола числятся около 3 тыс. человек с так называемым красным углом за преступления, совершенные в России, сообщили в МВД. «По инициативе российских правоохранительных органов в 2019 году [Интерполом] издано 419 уведомлений с «красным углом». Всего же по нашей инициативе изданы и действуют в настоящее время порядка трех тысяч таких уведомлений», – уточнили […]

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