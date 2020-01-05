Перспективы выхода новинки Opel Corsa в России

В минувшем году на рынок поступила обновленная версия Opel Corsa.
Напомним, данный автомобиль построен на проверенной платформе CMP, разработчиками которой выступили инженеры крупных брендов Peugeot и Citroen. Благодаря такой особенности в дальнейшем станет возможным применить в отношении компактной модели электрическую установку. До настоящего времени в продаже предложены лишь модификации с дизельными и бензиновыми агрегатами.
Планируется, что премьера электрического Opel Corsa пройдет лишь в следующем году. Однако эксперты активно прогнозируют, что автомобиль в дальнейшем сможет появиться и на российском рынке, однако для этого необходимо ежегодно реализовывать около 30 тысяч машин марки Opel.
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