Рассекречены кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

Отечественные специалисты подготовили перечень новых моделей кроссоверов, которые появятся в продаже в РФ в 2020 году.
Одним из самых ожидаемых автомобилей стал KIA Seltos, который уже рассекретили и озвучили его стоимость. Автомобиль получил продвинутые опции. Также южнокорейская марка планирует поставки внедорожника KIA Mohave с 3-литровым дизельным агрегатом на 250 л.с. мощности и полным приводом.
В первой половине 2020 года также прогнозируется выход крупного внедорожника Hyundai Palisade, который пока удерживается в тайне. Чешский бренд Skoda в скором времени начнет выпуск кроссовера Karoq для российского рынка. В числе самых ожидаемых также оказалась модель Toyota Highlander нового поколения, а также новый премиальный кроссовер Genesis GV80.
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