Перминова намекнула на помолвку с Лебедевым: «Спасибо за исполнение давнего желания»

Елена Перминова намекнула подписчикам на помолвку с Александром Лебедевым. В новой публикации, размещенной на странице модели в Instagram, она выразила благодарность возлюбленному за «исполнение давнего желания».

Эту новость мать троих детей пояснила поклонникам не прямо, а через смайл в виде кольца. В 2020 году пара отметит 15-летнюю годовщину свадьбы и, возможно, перейдет на новый уровень отношений. В подписи к трогательному посту фолловеры аккаунта Перминовой принялись поздравлять ее с радостным событием и осыпать комплиментами. Некоторые называли знаменитость и миллиардера достойной парой. «Счастья вам и долгих лет», «Как кадр из фильма», — писали подписчики.

Еще весной 2019 года звезда подиумов говорила о замужестве, заявив, что после бракосочетания оставит свою фамилию. Влюбленные вместе уже 14 лет, а в 2009 году у них появился сын Никита. Затем модель подарила избраннику Егора, ему сейчас 8 лет. После она родила дочь Арину. У Лебедева также есть взрослый наследник от первого союза.

Несмотря на работу, родители стараются много времени проводить с детьми. Перминова даже отказалась принимать участие в новогодних съёмках, чтобы побыть с семьей в этот период.

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