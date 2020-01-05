В Сингапуре девочка из Китая попала в больницу с неизвестной пневмонией

В сингапурскую больницу попала зараженная неизвестной пневмонией трехлетняя девочка из Китая, сообщил местный минздрав.

«В 14.00 4 января 2020 года министерство здравоохранения получило информацию о предполагаемом случае заболевания пневмонией у трехлетней китаянки с историей поездок в Ухань… Заболевшая была помещена в больничную палату для дальнейшего осмотра и лечения, в качестве меры предосторожности ее изолировали», – сообщило ведомство в соцсетях, передает РИА «Новости».

Такой случай был зарегистрирован в Сингапуре впервые, пишут местные СМИ.

Отмечается, что ребенок находится в стабильном состоянии. По предварительным результатам анализов, девочка могла заболеть респираторно-синцитиальным вирусом, являющимся «распространенной причиной детской пневмонии».

Медики отметили, что девочка не посещала оптовый рынок Хуанань в Ухани, который связан с пневмонией неизвестного происхождения.

Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. При этом сообщения о вспышке атипичной пневмонии опровергли.

В начале января в Китае сообщили, что не обнаружили случаев передачи неизвестной пневмонии от человека к человеку.

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