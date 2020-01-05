Tesla снизила цену на Model 3 перед стартом поставок

Американская марка Tesla является лидирующим производителем электрокаров по всему миру.
Вместе с тем с недавнего времени новые электрические машины производятся в Китае. В свою очередь, местные власти предоставили субсидии для компании Tesla, что позволило оперативно приступить к снижению стоимости электрических автомобилей. В свою очередь, самым продаваемым автомобилем марки является электрокар Tesla Model 3, который теперь будет продаваться на 16 процентов дешевле — за 42,9 тысяч долларов.
Кроме того, для китайского рынка также предусмотрели всевозможные дополнительные аксессуары и зарядные станции фирменного производства. Напомним, поставки электрических моделей Tesla стартуют уже 7 января.
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