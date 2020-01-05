Новый кроссовер Kia Seltos не появится в Европе

Сегодня стало известно, что южнокорейский гигант Kia не станет продавать обновленный кроссовер Kia Seltos на европейском рынке.

В свою очередь, в компании анонсировали, что данный автомобиль будет доступен в США, Индии, России, а также на местном рынке. В процессе разработке новинки указывалась перспектива отсутствия Seltos на рынке Европы. Основная причина такого решения состоит в том, что здесь успешно реализуются такие модели, как Sportage и Sorento.

Кроме того, руководство бренда уверено в том, что новый кроссовер сможет заработать высокий спрос на американском рынке. Напомним, ранее сообщалось, что в Европу также не будут поставлять обновленный седан Optima, который имеет четырехдверный кузов, не актуальный для местного рынка.

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