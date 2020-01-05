В ГУ МЧС по Москве заявили о готовности к спасению людей на воде на праздники

Подразделения пожарных и спасателей в Москве имеют все необходимое для спасения на воде в зимний период, заверил главный государственный инспектор по маломерным судам столичного главка МЧС Владимир Волков.

«Пожарно-спасательные расчеты оснащены первичными средствами спасения людей на воде как в летний, так и в зимний периоды, а также индивидуальными средствами защиты самих пожарных-спасателей», – отметил Волков, передает РИА «Новости».

В октябре 2019 года прошла дополнительная подготовка всех пожарно-спасательных подразделений к спасательным работам в зимний период.

«Хочу обратить внимание на то, что спасти зимой человека гораздо сложнее, чем летом. Для спасения из ледовой полыньи умения плавать недостаточно. Пострадавшему тяжело удерживаться на воде, намокшая одежда тянет на дно. Даже если удается держаться на плаву, через 15-20 минут наступает переохлаждение и гибель», – сказал Волков.

Он также порекомендовал москвичам и гостям столицы на праздники не подвергать себя риску на водных объектах и помогать провалившимся под лед людям.

«Не выходите на лед в одиночку, не проверяйте прочность льда ногой. Будьте внимательны и осторожны и готовы к опасности в любую минуту», – заключил Волков.

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