Выступавший в Крыму Dr. Alban приехал в Киев при содействии Зеленского

05.01.2020, 10:06, Новости дня

Музыкант из Швеции Dr. Alban приезжал в Украину, несмотря на запрет, связанный с его выступлением в аннексированном Крыму. Об этом певец написал в своем Instagram еще 16 декабря, однако на его сообщение украинские журналисты обратили внимание только сейчас.

Его приезду в Украину поспособствовал президент Владимир Зеленский.

«Мне был запрещен въезд в Украину из-за предыдущего шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину», – написал Dr. Alban.

В свой приезд он принял участие в новогоднем шоу «Вечерний квартал». 

Переглянути цей допис в Instagram

Meeting ukrainian president , president Zelensky. I was banned entering Ukraine because of my previous show in the disputed Crimea peninsula. With the presidents intervention I was able to get into Ukraine. Very good outing in Kiev with the president in the crowd.

Допис, поширений dralbanofficial (@dralbanofficial) 15 Гру 2019 р. о 9:57 PST

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок въезда в Крым и выезда из него. Для иностранцев въезд на полуостров и выезд с него возможен по паспортам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы, через контрольные пункты въезда/выезда в Херсонской области («Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар»).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: За минувшие сутки РФ зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии, Турция – 19, об этом сообщило Минобороны. «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Латакия – пять, Алеппо – два, Хама – […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика