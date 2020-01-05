В Италии в группу туристов въехал автомобиль, погибли шесть человек

В ночь на 5 января в городе Лутаго на севере Италии в результате наезда автомобиля погибли шесть человек, еще 11 человек получили травмы. Об этом сообщает агенство ANSA.

Погибшими и пострадавшими являются туристы из Германии.

По данным агентства, автомобиль на большой скорости сбил людей, которые находились на краю дороги.

Лутаго находится в горной местности, недалеко от границы с Австрией.

La Stampa сообщает, что молодые немцы после вечеринки собирались сесть в туристический автобус, в этот момент их сбили.

По данным издания, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, одного из них, женщину, забрали вертолетом.

У водителя, 28-летнего местного жителя, обнаружили высокий уровень сахара в крови. Его отправили в больницу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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