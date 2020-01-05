Астролог Тамара Глоба рассказала о радикальных изменениях для России в 2020 году

05.01.2020, 10:04, Разное

Известный астролог Тамара Глоба пояснила о радикальных изменениях в политике РФ в 2020 году. Она также отметила положительное влияние этого года на личные отношения между людьми.
Исходя из заявлений астролога, политика РФ будет переживать не самые лучшие времена в 2020 году. Тамара Глоба уверена, страна вступит в активный вооружённый конфликт, и россиянам следует ожидать множество радикальных политических изменений. Напряжённая ситуация продлится минимум до начала лета, а после обстановка немногим улучшится. Не обошла стороной астролог и США. Это государство также ожидают перестроения и изменения.

Выигрышный 2020 год будет абсолютно для всех знаков зодиака, уверенна Тамара Глоба. Она объяснила, что покровительство планет позволит вытеснить весь негатив из личной жизни и подарит много новых и положительных переживаний.



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