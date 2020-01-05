Частично утонувшие во Владивостоке машины вытаскивают из воды

05.01.2020, 10:04, Разное

Во Владивостоке сотрудники экстренных служб занимаются извлечением из воды автомобилей, которые оказались подо льдом в результате провала вдоль берега в бухте Воевода на Русском. В инциденте никто из людей не пострадал.
На острове Русский частично провалились под лед около двух десятков машин, припаркованных на расстоянии порядка пяти метров вдоль берега. Некоторым автовладельцам удалось самостоятельно выгнать свое транспортное средство в безопасную зону, а остальные автомобили, оказавшиеся на глубине до 2 м, пришлось доставать экстренным службам Владивостока.

В мероприятии принимают участие силы отряда ДВРПСО МЧС РФ, Краевой спасательной службы, городской службы спасения Владивостока а также УМВД. Всего в операции задействованы около 20 человек, пять единиц техники и одно плавсредство.

В ГУ МЧС РВ Приморского края не раз предупреждали водителей об огромной опасности выезда на авто на лед. К счастью, данное происшествие обошлось без человеческих жертв.



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