Киев ответил на критику Польши и Израиля из-за чествования Бандеры

Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко прокомментировала критические высказывания Польши и Израиля по поводу чествования Степана Бандеры

«Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа – одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», – сказала Зеленко, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Она добавила, что «цивилизованные нации» должны чествовать всех погибших, а дискуссии в этой сфере «должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков».

Напомним, 1 января по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры сторонники праворадикальных организаций провели в центре Киева факельный марш.

После этого Польша и Израиль выразили беспокойство чествованием националистических лидеров на Украине.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: СМИ выяснили, почему американцы испытывают ненависть по отношению к советской новогодней сказке «Морозко». Тем не менее, чехи любят пересматривать ее каждый год всей семьей. Как заявляют жители США в соцсетях, картина является «слишком страшной» для семейного просмотра, а такие персонажи, как Баба-Яга со своей избушкой на курьих ножках, разбойники и черный кот, их пугают. Деда […]