Киев ответил на критику Польши и Израиля из-за чествования Бандеры

Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко прокомментировала критические высказывания Польши и Израиля по поводу чествования Степана Бандеры
«Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа – одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», – сказала Зеленко, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Она добавила, что «цивилизованные нации» должны чествовать всех погибших, а дискуссии в этой сфере «должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков».
Напомним, 1 января по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры сторонники праворадикальных организаций провели в центре Киева факельный марш.
После этого Польша и Израиль выразили беспокойство чествованием националистических лидеров на Украине.
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