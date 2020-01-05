Недорогой кроссовер Hyundai ix35 опередил Hyundai Creta

Недорогая модель Hyundai ix35 появилась в продаже в 2018 году, однако в прошлом году по всему миру было продано свыше 130 тысяч экземпляров автомобиля.
В свою очередь, компактная модель сумела опередить по уровню популярности ранее востребованный кроссовер Creta, не сумевший добиться аналогичных результатов. Известно, что под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый мотор с мощностью 163 л.с. Также указывается, что новинка доступна в версии с 1,4-литровым турбированным агрегатом на 140 л.с. мощности.
Покупатели могут выбрать Hyundai ix35 с 6-7-ступенчатыми трансмиссиями, а также полным приводом в максимальной комплектации. Разработчики добавили в автомобили передовые системы безопасности, включая опцию автоматического торможения, удержания полосы и другие новинки.
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