Недорогой кроссовер Hyundai ix35 опередил Hyundai Creta

Недорогая модель Hyundai ix35 появилась в продаже в 2018 году, однако в прошлом году по всему миру было продано свыше 130 тысяч экземпляров автомобиля.

В свою очередь, компактная модель сумела опередить по уровню популярности ранее востребованный кроссовер Creta, не сумевший добиться аналогичных результатов. Известно, что под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый мотор с мощностью 163 л.с. Также указывается, что новинка доступна в версии с 1,4-литровым турбированным агрегатом на 140 л.с. мощности.

Покупатели могут выбрать Hyundai ix35 с 6-7-ступенчатыми трансмиссиями, а также полным приводом в максимальной комплектации. Разработчики добавили в автомобили передовые системы безопасности, включая опцию автоматического торможения, удержания полосы и другие новинки.

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