На Украине объяснили пятикратное падение транзита российского газа

05.01.2020, 9:44, Новости дня

Глава «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон высказался по поводу данных о сокращениях транзита российского газа через Украину с нового года.

«Несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн кубометров в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн кубометров в сутки», – написал Макогон в своем Facebook.

Он пояснил, что деньги уже поступили на счета оператора, поскольку услуги оказываются по принципу предоплаты.

Ранее сообщалось о пятикратном падении транзита российского газа, проходящего через Украину. Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано падение объемов газа.

Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Согласно сделке, продолжение транзита должно начаться с 1 января.



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