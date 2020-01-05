В Донбассе сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ

На протяжении девяти дней ВСУ не ведут обстрелы территории ЛНР, заявили в спецпредставительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ не нарушали режим тишины с 27 декабря, отметили в ЛНР, передает РИА «Новости».

«За 4 января 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано», – отметил представитель ЛНР.

Вместе с тем в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ утром в воскресенье обстреляли поселок Коминтерново на юге республики, передает ТАСС.

«В 08:10 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению от населенного пункта Водяное к населенному пункту Коминтерново, выпущено 5 мин калибра 120 мм», – уточнили в ДНР.

Также в представительстве республики добавили, что утром украинские силовики «открывали огонь из стрелкового оружия в направлении поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка».

В середине декабря украинские силовики сообщили об обстрелах и погибшем военном в Донбассе. В конце 2019 года украинские военные подорвались на мине в Донбассе.

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Последнее: На протяжении девяти дней ВСУ не ведут обстрелы территории ЛНР, заявили в спецпредставительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). ВСУ не нарушали режим тишины с 27 декабря, отметили в ЛНР, передает РИА «Новости». «За 4 января 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано», – отметил представитель […]