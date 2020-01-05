Джастин Бибер представил сингл Yummy из новой пластинки

05.01.2020, 9:30, Разное

Джастин Бибер порадовал своих слушателей выходом нового сингла. Песня получила название Yummy, а пластинка артиста ожидается в течение этого года.
Предыдущий альбом музыканта Purpose поклонники увидели в 2015 году. Сборник стал популярным на весь мир, а композиции оказывались на первых позициях чартов. Высказываясь о творческой работе, Джастин Бибер заявил, главным отличием новой пластинки от прошлой стали личные моменты. Канадский исполнитель имел в виду все то, что он пережил за это время.

Прошлой весной певец вместе с Эдом Шираном представил фанатам видеоклип на совместный сингл I Don’t Care. За время пятилетнего перерыва он также успел поработать с DJ Khaled, BloodPop и Билли Айлиш, выпустив с ней трек Bad Guy.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Джастин Бибер порадовал своих слушателей выходом нового сингла. Песня получила название Yummy, а пластинка артиста ожидается в течение этого года. Предыдущий альбом музыканта Purpose поклонники увидели в 2015 году. Сборник стал популярным на весь мир, а композиции оказывались на первых позициях чартов. Высказываясь о творческой работе, Джастин Бибер заявил, главным отличием новой пластинки от прошлой […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика