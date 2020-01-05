Джастин Бибер представил сингл Yummy из новой пластинки

Джастин Бибер порадовал своих слушателей выходом нового сингла. Песня получила название Yummy, а пластинка артиста ожидается в течение этого года.
Предыдущий альбом музыканта Purpose поклонники увидели в 2015 году. Сборник стал популярным на весь мир, а композиции оказывались на первых позициях чартов. Высказываясь о творческой работе, Джастин Бибер заявил, главным отличием новой пластинки от прошлой стали личные моменты. Канадский исполнитель имел в виду все то, что он пережил за это время.
Прошлой весной певец вместе с Эдом Шираном представил фанатам видеоклип на совместный сингл I Don’t Care. За время пятилетнего перерыва он также успел поработать с DJ Khaled, BloodPop и Билли Айлиш, выпустив с ней трек Bad Guy.
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Последнее: Джастин Бибер порадовал своих слушателей выходом нового сингла. Песня получила название Yummy, а пластинка артиста ожидается в течение этого года. Предыдущий альбом музыканта Purpose поклонники увидели в 2015 году. Сборник стал популярным на весь мир, а композиции оказывались на первых позициях чартов. Высказываясь о творческой работе, Джастин Бибер заявил, главным отличием новой пластинки от прошлой […]
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