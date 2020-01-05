«Сразу сбежал»: Актер Брэд Питт рассказал поклонникам о своем первом поцелуе

05.01.2020, 9:21, Разное

Актёр Брэд Питт пояснил поклонникам подробности своего первого поцелуя. Впервые он поцеловал девушку в четвертом классе и очень смутился из-за этого действия.
После съёмок для обложки журнала W Magazine Брэд Питт дал довольно развёрнутое интервью, в котором поднимались вопросы его взросления и первой влюблённости. Актёр признался, что впервые поцеловался уже в четвёртом классе с девушкой по имени Лиза. Она жила неподалёку от дома его родителей, а всё действие происходило в её гараже. Питт отметил, что очень смущался и сразу после поцелуя побежал к себе домой.

Помимо подробностей о влюблённостях и поцелуях, Брэд Питт пояснил и о детских мечтах касательно его будущего. Примерно в том же возрасте он очень хотел стать боксёром или каскадёром, представляя себя на месте знаменитостей. Внимание мальчика привлекали и прыжки на лыжах с трамплина. Это занятие казалось ему чем-то значимым и родственным.



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Последнее: Актёр Брэд Питт пояснил поклонникам подробности своего первого поцелуя. Впервые он поцеловал девушку в четвертом классе и очень смутился из-за этого действия. После съёмок для обложки журнала W Magazine Брэд Питт дал довольно развёрнутое интервью, в котором поднимались вопросы его взросления и первой влюблённости. Актёр признался, что впервые поцеловался уже в четвёртом классе с девушкой […]

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