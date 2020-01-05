Сын Никаса Сафронова прокомментировал скандал с «изнасилованной» его отцом девушкой

Лука Затравкин, сын Никаса Сафронова, прокомментировал историю с обвинением в «изнасиловании» его отца. По мнению родственника известного художника, девушка таким образом хотела заработать.

Модель Plus SIZE в канун Нового года потребовала «за молчание» порядка 400 000 рублей. Девушка пригрозила Сафронову, если он откажется платить, она «разоблачит» его «в прямом эфире». По ее словам, они со знаменитостью познакомились на конкурсе, но, на каком именно, она не помнит. Кроме того, утверждает, что отдыхала с художником в сентябре в одной компании.

Сафронов отказался платить и обратился за помощью в полицию. Правоохранители задержали подозреваемую и ее подругу, выступавшую посредником, а суд назначил им по два месяца заключения: первой в СИЗО, а второй – домашнего ареста. Модель имеет украинское гражданство, поэтому Затравкин считает правильным решение суда, поскольку она могла бы сбежать и не понести заслуженное наказание.

Сын Сафронова отметил, его отцу, вместо подготовки к Новому году, пришлось заниматься решением этой «глупейшей» ситуации и участвовать в следственных мероприятиях. Он добавил, что девушка сама призналась, мол, по подобной схеме им удалось «завалить» актера Олега Протасова и Александра Серова. Родственник художника сомневается, что подозреваемая – действительно модель, и уверен, она хотела на имени знаменитости не только заработать, но и пропиариться.

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