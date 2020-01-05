Спутавшийся с молодухой Петросян получил пинка за «Голубой огонек»

На своей странице в «Фейсбук» Поклонская обрушилась на новогодние телепередачи, особо отметив знаменитый «Голубой огонек». Политик заявила, что шоу устарело и приелось россиянам.

«А еще не понимаю, почему в программе телепередач нет никаких изменений для людей, которым уже надоело сутками пересматривать «Голубые огоньки» и другие устаревшие шоу. На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле «муси-пуси» и петросяновские каламбурчики», – написала депутат.

Манукян поддержал выступление коллеги, отметив, что после такой «подмоги» начал переживать за российский шоу-бизнес и руководство федеральных каналов. Он подчеркнул, что если однообразие подобных телепередач обратило на себя внимание таких лиц, то в итоге рано или поздно программам придется преображаться.

Напомним, что в последнее время в СМИ не умолкают слухи о романе и предполагаемом бракосочетании 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и 30-летней Татьяны Брухуновой. Пара постоянно подвергается критике: разница в возрасте заставляет наблюдателей выстраивать разные домыслы.

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Последнее: На своей странице в «Фейсбук» Поклонская обрушилась на новогодние телепередачи, особо отметив знаменитый «Голубой огонек». Политик заявила, что шоу устарело и приелось россиянам. «А еще не понимаю, почему в программе телепередач нет никаких изменений для людей, которым уже надоело сутками пересматривать «Голубые огоньки» и другие устаревшие шоу. На экранах одни и те же звездные лица, […]