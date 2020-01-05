Спутавшийся с молодухой Петросян получил пинка за «Голубой огонек»

05.01.2020, 9:18, Разное

На своей странице в «Фейсбук» Поклонская обрушилась на новогодние телепередачи, особо отметив знаменитый «Голубой огонек». Политик заявила, что шоу устарело и приелось россиянам. 

«А еще не понимаю, почему в программе телепередач нет никаких изменений для людей, которым уже надоело сутками пересматривать «Голубые огоньки» и другие устаревшие шоу. На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле «муси-пуси» и петросяновские каламбурчики», – написала депутат.

Манукян поддержал выступление коллеги, отметив, что после такой «подмоги» начал переживать за российский шоу-бизнес и руководство федеральных каналов. Он подчеркнул, что если однообразие подобных телепередач обратило на себя внимание таких лиц, то в итоге рано или поздно программам придется преображаться. 

Напомним, что в последнее время в СМИ не умолкают слухи о романе и предполагаемом бракосочетании 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и 30-летней Татьяны Брухуновой. Пара постоянно подвергается критике: разница в возрасте заставляет наблюдателей выстраивать разные домыслы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На своей странице в «Фейсбук» Поклонская обрушилась на новогодние телепередачи, особо отметив знаменитый «Голубой огонек». Политик заявила, что шоу устарело и приелось россиянам.  «А еще не понимаю, почему в программе телепередач нет никаких изменений для людей, которым уже надоело сутками пересматривать «Голубые огоньки» и другие устаревшие шоу. На экранах одни и те же звездные лица, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика