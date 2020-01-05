Стало известно о сильном давлении на Эрнста после позора в Новый год

«Никто не говорит о том, что

съемки в «Голубых огоньках» – это не работа для артистов. Зрители ведут речь о

том, что нужно менять их концепцию. Сам же Иосиф Пригожин говорит о том, что

решение Первого канала изменить формат сделало революцию в «Голубых огоньках»

на отечественном ТВ», – заявил собеседник «Дни.ру». При этом он задался

вопросом: кто организовал эту революцию?

Эксперт объяснил, из-за кого гендиректору

Первого канала пришлось менять формат

шоу. Манукян вспомнил позор с петицией, который вызвал эффект разорвавшейся

бомбы. «Почему об этом Иосиф Пригожин не говорит? Константин Эрнст на это пошел

под давлением моей петиции, которую поддержали 174 000 человек. Так что же

прикажете теперь: в адрес каждого канала писать отдельно петиции, и каждый раз

сотни тысяч подписей собирать?», – высказался эксперт.

Выходит, что теперь на Эрнста

оказывается нешуточное давление в лице общественности по выбору артистов для

новогодних концертов. «Кстати, НТВ и без этого отлично экспериментирует. Они не

стали дожидаться петиций в свой адрес. Просто начали меняться самостоятельно. А

вот «Россия-1», мне кажется, от формата «Голубых огоньков»

так и не сможет отойти. Они уже корнями в нем проросли», – считает Манукян.

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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 2 Янв 2020 в 4:48 PST

«И если бы была моя воля, то

это было бы единственное новогоднее теледейство, по которому я бы принял

решение запретить его к показу, пусть это и не демократично», – заключил эксперт.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин встал на защиту популярных певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Дело в том, что многие зрители и звезды российского

шоу-бизнеса жалуются, что они не сходят с экранов телевизоров. «Радуйтесь, что у вас есть

Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет», – заметил продюсер.

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