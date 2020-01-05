Мнение: США были очень щедры

По данным катарских источников, США предложили Ирану не выходить за рамки "ограниченного ответа". Официальных заявлений со стороны Ирана и США на этот счет нет. Лишь Помпео снова угрожал Тегерану новыми ударами, если Иран ответит.

Также США официально попросили парламент Ирака не принимать завтра закон о выводе американских войск из Ирака. Вашингтон напоминает Багдаду, что "США были очень щедры с Ираком". Заявление предельно циничное, так как именно США и порожденное их деятельностью ИГИЛ, фактически разрушили Ирак. Наличие таких заявлений означает, что у США нет уверенности, что консолидированная позиция Ас-Садра и Аль-Амири завтра не получит необходимую поддержку от других партий и внефракционных депутатов, что может означать конец американского присутствия в Ираке после 17 лет оккупации. Интриги добавляет тот факт, что точного расклада по голосам нет даже в сугубо про-иранских источниках.

В Тегеран прилетел министр иностранных дел Катара (еще несколько лет назад практически невероятная вещь, но после разрыва Катара с Саудовской Аравией, катарцы стали более тесно общаться с Ираном и Турцией, изменив вектор своей внешней политики).

Флаг Катара в знак траура по Сулеймани перекрасили в черный цвет.

С учетом более-менее нормальных отношений Катара с США, есть основания полагать, что это не просто визит с целью выражения соболезнований, но и попытка зондажа иранских намерений, для чего и могут быть использованы вбрасываемые катарской прессой предложения "ограниченно ответить". Как шутят по этому поводу в соц.сетях — "четырехзвездочного генерала-демократа будет достаточно". На самом деле недостаточно — четырехзвездочных генералов как собак нерезанных, а Сулеймани один такой был.

PS. И совсем свежее — в центре Багдада в "Зеленой Зоне", где находится посольство США, зафиксированы 2 взрыва после ракетного обстрела. Неуправляемые ракеты калибром 107мм и 122мм упали возле Арки Победы. Есть неподтвержденные сообщения, что одна из ракет упала недалеко от посольства США.

Источник: Colonel Cassad

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