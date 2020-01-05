В Иране началась церемония прощания с Сулеймани

05.01.2020, 9:12, Новости дня

Тело погибшего иранского генерала Касема Сулеймани доставили утром в воскресенье в Иран.

Тело генерала доставили в город Ахваз на юго-западе страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство ИСНА.

Там началась церемония прощания с Сулеймани.

Для прощания собрались тысячи людей, административные учреждения, школы и университеты закрылись в связи с проведением церемонии.

Напомним, в результате ракетного удара по иракской базе под Киркуком погиб американский контрактник из числа гражданских. Пентагон возложил ответственность на движение «Катаиб Хезболла» и нанес ответные удары по объектам в Ираке и Сирии.

После этого в Багдаде толпа безоружных демонстрантов ворвалась в посольство США и подожгла его. США провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.



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Последнее: Тело погибшего иранского генерала Касема Сулеймани доставили утром в воскресенье в Иран. Тело генерала доставили в город Ахваз на юго-западе страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство ИСНА. Там началась церемония прощания с Сулеймани. Для прощания собрались тысячи людей, административные учреждения, школы и университеты закрылись в связи с проведением церемонии. Напомним, в результате ракетного удара […]

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