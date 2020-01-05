В Иране началась церемония прощания с Сулеймани

Тело погибшего иранского генерала Касема Сулеймани доставили утром в воскресенье в Иран.
Тело генерала доставили в город Ахваз на юго-западе страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство ИСНА.
Там началась церемония прощания с Сулеймани.
Для прощания собрались тысячи людей, административные учреждения, школы и университеты закрылись в связи с проведением церемонии.
Напомним, в результате ракетного удара по иракской базе под Киркуком погиб американский контрактник из числа гражданских. Пентагон возложил ответственность на движение «Катаиб Хезболла» и нанес ответные удары по объектам в Ираке и Сирии.
После этого в Багдаде толпа безоружных демонстрантов ворвалась в посольство США и подожгла его. США провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Тело погибшего иранского генерала Касема Сулеймани доставили утром в воскресенье в Иран. Тело генерала доставили в город Ахваз на юго-западе страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство ИСНА. Там началась церемония прощания с Сулеймани. Для прощания собрались тысячи людей, административные учреждения, школы и университеты закрылись в связи с проведением церемонии. Напомним, в результате ракетного удара […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Донбассе прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже / 25 ноября
- Москвичей напугали «барической пилой» на праздники / 27 декабря
- Басков и Крутой устроили драку в аэропорту / 25 ноября
- Шамана Габышева оштрафовали на тысячу рублей / 11 декабря
- НАБУ объявило в розыск топ-менеджеров «VAB Банка» / 30 ноября
- В российских поездах предложили сделать курилки / 13 декабря
- Источник: самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону после смерти второго пилота / 24 ноября
- «Молодежка ОНФ» отправилась на помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области / 3 декабря