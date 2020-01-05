В Пермском крае полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

05.01.2020, 9:05, Новости дня

В Пермском крае водитель не стал выполнять требования полицейских остановиться, после чего сотрудники ГИБДД отправились за ним в погоню. Автомобиль остановился только после выстрелов правоохранителей, пишут СМИ.

Инцидент произошел на трассе Пермь-Березники 4 января, передают «Аргументы и факты».

Водитель Daewoo Nexia не выполнил законное требование полицейских остановиться, после чего инспекторы ДПС начали преследовать его на патрульном транспорте включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной, об этом сообщили в отделе ГИБДД по Березниквскому округу.

Правоохранители несколько раз потребовали водителя остановить машину, но тот продолжил движение. Тогда инспекторы предупредили, что собираются применить табельное оружие, но автомашина не остановилась.

Сотрудники ДПС сделали предупредительный выстрел, но водитель вновь не отреагировал. Машина остановилась только после стрельбы по колесам.

За рулем оказался 34-летний житель Соликамска, его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, также он лишен прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и оставление места ДТП.

После остановки освидетельствование на состояние алкогольного опьянения дало положительный результат. По факту инцидента проводится проверка.

В декабре в Магнитогорске женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения устроила драку с сотрудником ДПС.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Пермском крае водитель не стал выполнять требования полицейских остановиться, после чего сотрудники ГИБДД отправились за ним в погоню. Автомобиль остановился только после выстрелов правоохранителей, пишут СМИ. Инцидент произошел на трассе Пермь-Березники 4 января, передают «Аргументы и факты». Водитель Daewoo Nexia не выполнил законное требование полицейских остановиться, после чего инспекторы ДПС начали преследовать его на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика