В Пермском крае полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

В Пермском крае водитель не стал выполнять требования полицейских остановиться, после чего сотрудники ГИБДД отправились за ним в погоню. Автомобиль остановился только после выстрелов правоохранителей, пишут СМИ.

Инцидент произошел на трассе Пермь-Березники 4 января, передают «Аргументы и факты».

Водитель Daewoo Nexia не выполнил законное требование полицейских остановиться, после чего инспекторы ДПС начали преследовать его на патрульном транспорте включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной, об этом сообщили в отделе ГИБДД по Березниквскому округу.

Правоохранители несколько раз потребовали водителя остановить машину, но тот продолжил движение. Тогда инспекторы предупредили, что собираются применить табельное оружие, но автомашина не остановилась.

Сотрудники ДПС сделали предупредительный выстрел, но водитель вновь не отреагировал. Машина остановилась только после стрельбы по колесам.

За рулем оказался 34-летний житель Соликамска, его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, также он лишен прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и оставление места ДТП.

После остановки освидетельствование на состояние алкогольного опьянения дало положительный результат. По факту инцидента проводится проверка.

В декабре в Магнитогорске женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения устроила драку с сотрудником ДПС.

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Последнее: В Пермском крае водитель не стал выполнять требования полицейских остановиться, после чего сотрудники ГИБДД отправились за ним в погоню. Автомобиль остановился только после выстрелов правоохранителей, пишут СМИ. Инцидент произошел на трассе Пермь-Березники 4 января, передают «Аргументы и факты». Водитель Daewoo Nexia не выполнил законное требование полицейских остановиться, после чего инспекторы ДПС начали преследовать его на […]