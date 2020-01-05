В Перми открылся магазин, куда можно сдать ненужный подарок

Жители Перми открыли специфический магазин для ненужных презентов. Любой желающий имеет возможность избавиться от не понравившегося подарка или найти для себя сувениры по душе.

Владельцы торговой точки еще до наступления новогодних праздников объявили об уникальной акции. Люди могут сдать в магазин подарки, если они пришлись не по вкусу, назвать цену, и после добавления небольшого процента товар выставляют на продажу. Однако вещи должны быть в отличном состоянии, без повреждений и дефектов. В магазине принимают игрушки, сувениры, кружки, парфюмерию и прочие мелочи, кроме одежды, техники и еды. Одна из тех, кто решил избавиться от подарка, призналась, что принесла презент от экс-супруга, «чтобы глаза не мозолил».

Клиентам предоставляется возможность обменять свой ненужный презент на другой подарок из числа сданных в магазин экземпляров. Желающие могут принять участие в благотворительной акции и отдать сувенир бесплатно.

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Последнее: Жители Перми открыли специфический магазин для ненужных презентов. Любой желающий имеет возможность избавиться от не понравившегося подарка или найти для себя сувениры по душе. Владельцы торговой точки еще до наступления новогодних праздников объявили об уникальной акции. Люди могут сдать в магазин подарки, если они пришлись не по вкусу, назвать цену, и после добавления небольшого процента […]