Адам Сэндлер рассказал об отношении его супруги к экранным возлюбленным актёра

Известный актёр Адам Сэндлер пояснил общественности об отношении его супруги Джеки Титоун к экранным возлюбленным актёра. Она никогда не ревновала его к коллегам и даже в шутку интересовалась, почему он не женился на Дженнифер Энистон».

Адам Сэндлер получил признательность за свои комедийные роли, в которых часто играет женатого мужчину. Ему неоднократно приходится целоваться со своими экранными жёнами и временами дело доходит до постельных сцен. При этом, как отметил сам актёр, супруга совершенно не против таких рабочих моментов. Напротив, она даже сама пытается расслабить мужа, чтобы романтичные моменты стали более естественными и выглядели натуральнее. После комедии «Загадочное убийство», в которой Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон сыграли супружескую пару, Джеки Титоун в шутливой манере поинтересовалась у своего мужа, почему он не выбрал именно эту актрису в качестве своей настоящей жены.

В реальной жизни, в отличие от комедийных ролей, Адам Сэндлер весьма серьёзно относится к своей семье и супруге. Он старается проводить с ней как можно больше свободного времени и совершенно не позволяет себе лишнего с коллегами противоположного пола. Именно поэтому с Дженнифер Энистон у них сложились исключительно дружеские отношения.

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